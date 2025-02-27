Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила о продаже Украиной населения в рабство на фоне соглашения с США
Мир
В Марселе начался суд по делу напавших на генконсульство РФ французов
Общество
Савеловский суд Москвы огласит приговор блогеру Елене Блиновской 3 марта
Пресс-релизы
Медиахолдинг МАЕР стал владельцем российского информационного холдинга 1MI
Наука и техника
На Земле началась магнитная буря класса G2
Мир
Вулин назвал приговор Додику местью и попыткой разрушения мира
Мир
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным сделки США и Украины по ископаемым
Мир
Сийярто указал на губительные действия Еврокомиссии в отношении экономики Европы
Авто
Качество автошкол начнут оценивать по числу ДТП у выпускников
Мир
Замгендиректора украинского ФК не вернулся в страну после сборов в Турции
Экономика
Греф сообщил об ожидании снижения ключевой ставки во II полугодии 2025 года
Общество
Суд оштрафовал владельца «Волгонефти-212» за нарушение техрегламента
Политика
Путин поручил принять дополнительные меры для защиты госграницы РФ
Авто
В России произошло 182 ДТП за минувшие сутки
Наука и техника
Ученые предупредили о возможных магнитных бурях до 2 марта
Общество
В Госдуме предложили увеличить штрафы за самовыгул собак
Мир
Путин назвал ФСБ сильным и надежным звеном нацбезопасности

Захарова назвала неприемлемым тон заявлений главы МИД Австрии о России

Захарова: Шалленберг использует недопустимый тон в своих высказываниях о России
0
EN
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Министр иностранных дел Австрии и временно исполняющий обязанности канцлера республики Александер Шалленберг использует недопустимый тон в своих высказываниях о России. Об этом 26 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее на выступлении в парламенте республики Шалленберг заявил, что переговоры по Украине не состоятся без участия Европы, так как «на европейских счетах находится более €200 млрд российских активов».

«Таким тоном с Россией не говорят. Сначала брюссельским деятелям надо научиться прилично себя вести, перестать распространять дезинформацию, а потом уже претендовать на общение», — прокомментировала Захарова высказывание главы МИД Австрии в своем Telegram-канале.

Она также подчеркнула, что единственный результат действий австрийский властей — потеря поставок российского «качественного и надежного газа по выгодным ценам». Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в прошлом году Шалленберг обвинил Россию во вмешательстве в украинские дела.

«Шалленберг сразу после того, как заявил, что окончательно уходит из политики, окончательно ушел в отрыв? Впрочем, он и ранее славился странными заявлениями. Например, осенью прошлого года обвинил Россию в «тысячелетнем» вмешательстве в дела Украины», — написала Захарова.

До Киева не доведут: изменится ли ЕС после победы правых на выборах в Австрии
Какие места в системе власти достанутся АПС и как ее успех повлияет на проукраинский лагерь в Европе

В этот день Захарова также назвала безумным выступление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли на прошедшем саммите G20. Официальный представитель МИД РФ указала, что Жоли говорила только о намерении страны отстаивать суверенитет Украины, несмотря на то, что «форум про другое». По словам Захаровой, Канаде необходимо обратить внимание на проблемы с собственной территориальной целостностью.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025