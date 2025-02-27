Захарова назвала неприемлемым тон заявлений главы МИД Австрии о России

Министр иностранных дел Австрии и временно исполняющий обязанности канцлера республики Александер Шалленберг использует недопустимый тон в своих высказываниях о России. Об этом 26 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее на выступлении в парламенте республики Шалленберг заявил, что переговоры по Украине не состоятся без участия Европы, так как «на европейских счетах находится более €200 млрд российских активов».

«Таким тоном с Россией не говорят. Сначала брюссельским деятелям надо научиться прилично себя вести, перестать распространять дезинформацию, а потом уже претендовать на общение», — прокомментировала Захарова высказывание главы МИД Австрии в своем Telegram-канале.

Она также подчеркнула, что единственный результат действий австрийский властей — потеря поставок российского «качественного и надежного газа по выгодным ценам». Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в прошлом году Шалленберг обвинил Россию во вмешательстве в украинские дела.

«Шалленберг сразу после того, как заявил, что окончательно уходит из политики, окончательно ушел в отрыв? Впрочем, он и ранее славился странными заявлениями. Например, осенью прошлого года обвинил Россию в «тысячелетнем» вмешательстве в дела Украины», — написала Захарова.

В этот день Захарова также назвала безумным выступление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли на прошедшем саммите G20. Официальный представитель МИД РФ указала, что Жоли говорила только о намерении страны отстаивать суверенитет Украины, несмотря на то, что «форум про другое». По словам Захаровой, Канаде необходимо обратить внимание на проблемы с собственной территориальной целостностью.