Зеленский снял Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий указ 26 февраля опубликован на сайте главы государства.

«Уволить Гнатова <...> с должности командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины», — говорится в документе.

Причины увольнения генерал-майора с должности не раскрываются.

30 декабря 2024 года Зеленский уволил заместителя руководителя президентского офиса Романа Машовеца, который находился на посту с октября 2020 года, а также снял с постов главу Киевской областной госадминистрации Руслана Кравченко и главу Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина.