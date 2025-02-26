В центре Москвы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

В центре Москвы на Тверском бульваре произошла дорожная авария с участием нескольких автомобилей. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«На Тверском бульваре в районе д. 26 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. <…> Движение в районе ДТП полностью перекрыто, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

Позже стало известно, что транспортное движение на Тверском бульваре восстановлено.

Также в этот день произошло ДТП с участием трех автомобилей на Профсоюзной улице в Москве. Дептранс столицы информировал, что обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняется.