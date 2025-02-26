Продажу алкоголя на три дня ограничат в Иркутске
В Иркутске ограничат продажу алкоголя в период празднования Масленицы. Торговля спиртным будет запрещена в радиусе 100 м от мест проведения культурно-массовых мероприятий.
Ограничения будут действовать 27 февраля, а также 1 и 2 марта. Полный список территорий, попадающих под запрет, приводит ИА IrkutskMedia.
В службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области подчеркнули, что за нарушение предусмотрена административная ответственность. Штраф для должностных лиц составляет 20–40 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал закон, который запрещает продавать алкоголь в магазинах во дворах многоквартирных домов. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.