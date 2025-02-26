Трамп указал на невозможность членства Украины в НАТО

Украина не станет членом НАТО в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта. Об этом 26 февраля заявил президент США Дональд Трамп.

«Я могу сказать, что про НАТО [Украина] может забыть», — сказал он на первом заседании кабинета новой американской администрации.

По мнению Трампа, одной из причин украинского конфликта является возможная перспектива вступления Украины в Североатлантический альянс.

Советник американского президента по национальной безопасности Майкл Уолтц 24 февраля отметил, что в Соединенных Штатах не обсуждают возможное вступление Украины в НАТО. При этом он указал, что США поддержат гарантии безопасности Киева от Великобритании и Франции.