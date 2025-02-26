Парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству во главе с Саламом

Однопалатный парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству страны во главе с премьер-министром Наваф Саламом. Об этом в среду, 26 февраля, сообщила ливанская газета Elnashra со ссылкой на спикера Набих Берри.

Так, доверие новому кабинету выразили 95 из 128 законодателей. Четыре парламентария воздержались от голосования.

Председатель Международного суда Организации Объединенных Наций (ООН) Наваф Салам был назначен премьер-министром Ливана 13 января. Он получил поддержку 84 из 128 депутатов, 35 голосов были не использованы. Президент страны Джозеф Аун поручил ему сформировать новое правительство.