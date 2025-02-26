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Трамп назвал Путина очень умным человеком

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент США Дональд Трамп назвал своего российского коллегу Владимира Путина очень умным человеком и выразил надежду на заключение соглашения по Украине. Соответствующее заявление он сделал в среду, 26 февраля, в ходе своего выступления на первом заседании кабинета министров, трансляция которого опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Он очень умный парень. <…> Я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать — в сделках всегда могут быть неожиданные вещи, но я считаю, что у нас будет соглашение», — сказал Трамп.

При этом он выразил мнение, что Москва пойдет на уступки для урегулирования украинского вопроса.

Также американский лидер добавил, что Украине стоит забыть о вступлении в НАТО, так как это послужило причиной вооруженного конфликта.

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За полтора часа они также обсудили обмены заключенными, ситуацию на Ближнем Востоке и иранскую ядерную сделку

Ранее, 16 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что разговор Путина и Трампа, который состоялся 12 февраля, был рабочим, конструктивным и доброжелательным с обеих сторон.

24 февраля Трамп сообщил, что переговорный процесс между Россией и США по вопросам урегулирования конфликта на Украине продвигается «очень хорошо». Кроме того, между Вашингтоном и Москвой ведутся обсуждения в области экономического развития, однако детали не приводятся.

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