Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Черным морем и Крымом

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом 26 февраля сообщили в Министерстве обороны России.

«Около 20:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что один дрон был сбит над акваторией Черного моря и один — над территорией Республики Крым.

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что российские средства ПВО в течение ночи ликвидировали 128 украинских беспилотников над регионами РФ. В ведомстве отметили, что БПЛА были сбиты над Краснодарским краем, Республикой Крым, Брянской и Курской областями, а также над акваториями Азовского и Черного морей.