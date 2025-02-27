Вместимости просим: в гостевые дома разрешат заселять не более 30 человек

Максимально в гостевых домах разрешат размещать не более 30 человек единовременно, а метраж комнат минимально должен будет составлять 9 кв. м для одного человека и 12 для двоих. Такие параметры содержатся в проекте положения о классификации гостевых домов, которые подготовил Минэкономразвития. Документ определяет виды и объем их услуг вплоть до периодичности смены белья и полотенец. Он подготовлен как сопутствующий готовящемуся ко второму чтению законопроекту о гостевых домах, который должен запустить в ряде регионов экспериментальный режим. Работать в них и рекламироваться смогут только те объекты, которые внесены в специальный реестр. А для этого необходимо пройти процедуру классификации.

Каким должен быть гостевой дом

До 31 декабря 2025 года собственники гостевых домов в регионах, в которых будет введен экспериментальный режим таких объектов, должны обязательно включить их в специальный реестр классифицированных средств размещения. Без прохождения процедуры классификации они не смогут работать и рекламировать свои услуги и размещать о себе информацию на сайтах агрегаторов — такие условия содержатся в разрабатываемом в Госдуме законопроекте о гостевых домах. И для реализации будущего закона Минэкономразвития разработало проект постановления правительства и проект положения о классификации таких объектов. Документ есть в распоряжении «Известий».

Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Как писали «Известия», ввести такой режим планируется как минимум в семи регионах — изначальный вариант предполагал запустить его в трех регионах (Краснодарском крае, Крыму и Севастополе), но затем в перечень вошли еще четыре (Республики Алтай, Дагестан, Алтайский и Краснодарский края, Калининградская область ). Впрочем, и этот список не окончательный и к старту эксперимента, который намечен на 2025 год, может расшириться. Длиться особый режим будет около двух лет.

Согласно разработанным требованиям к гостевому дому, планируется строго ограничить количество его комнат — их должно быть не более 15. При этом допускается одновременное размещение в таком объекте не более 30 человек . Если гостевой дом находится в общей долевой или совместной собственности физических лиц, то внесение в реестр будет возможно только с согласия всех владельцев.

А в приложении к положению о классификации приводятся и другие требования: у объекта размещения должен быть информационный знак «гостевой дом» на фасаде, круглосуточное холодное и горячее водоснабжение. Если горячего нет, то собственник должен обеспечить нагрев воды. Если дом находится в районе с перебоями водоснабжения, то необходимо иметь запас воды минимум на сутки.

Фото: Global Look Press/Hauke-Christian Dittrich

В гостевых домах должны будут также предоставлять постояльцам питьевую воду — не менее полулитра в сутки на человека. Системы отопления должны поддерживать температуру на менее 21,5 градуса, в помещениях для приема пищи следует установить датчики дыма.

« Комнаты гостевого дома оснащены открывающимися окнами, обеспечивающими естественное освещение и возможность проветривания, а также защиту от непогоды, температурных воздействий, шума и пыли », — говорится в документе. Он также прописывает виды обязательной уборки: после въезда гостя, генеральную, промежуточную.

Минимальная площадь комнаты должна быть не менее 9 кв. м при одноместном размещении и не менее 12 кв. м для двухместных номеров . Если же помещение предназначено для нескольких человек, то мест для них должно быть не более шести, а на каждого человека при круглогодичном размещении должно приходиться не менее 6 кв. м (при сезонном — четыре). Постельное белье необходимо предоставлять и менять не реже чем раз в пять дней, а полотенца (два на человека) — раз в три дня.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Гостю обеспечивается беспроводной доступ к интернету во всех комнатах и помещениях общего пользования гостевого дома», — говорится в требованиях.

В Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что совместно с депутатами, властями регионов и отраслевым сообществом «ведется большая работа по созданию механизма специального правового регулирования для гостевых домов».

— Он предлагает понятные, легко выполнимые и необременительные требования для их собственников и позволит предпринимателям и физическим лицам легально вести бизнес, а туристам гарантирует безопасность и более высокое качество услуг, — сообщили в ведомстве. — При разработке механизма учитывались предложения регионов и отраслевых объединений в целях достижения баланса интересов бизнеса и туристов.

Легализуются ли гостевые дома

Контролировать выполнение требований, согласно проекту, будут в ходе проведения надзорных мероприятий «в рамках регионального государственного контроля в сфере туристской индустрии».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев, проект закона о гостевых домах сейчас готовится ко второму чтению и прорабатывается с думским правовым управлением.

— В целях его реализации Минэкономразвития подготовило этот проект постановления правительства, — сказал он. — Предпринимаемые шаги по легализации гостевых домов позволят вывести эти реально существующие и функционирующие средства размещения из серой зоны и сделать их услуги более качественными и безопасными для туриста .

Гостевые дома пользуются спросом на сайтах-агрегаторах — по итогам прошлого года количество бронирований таких объектов выросло почти в полтора раза , сообщили «Известиям в пресс-службе Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ).

«Классификация поможет защитить интересы туристов, и туристические агрегаторы приветствуют внедрение механизмов, которые помогают пользователям получать гарантированно качественные услуги и проводить прозрачные финансовые сделки», — отметили там, добавив, что важно предусмотреть и переходный период для владельцев таких домов, чтобы у них было достаточно времени для адаптации своих объектов под требования классификации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вице-президент и глава комитета Российского союза туриндустрии по правовым вопросам Георгий Мохов заявил, что закон, вводящий определение гостевых домов и способ их легализации, ждут уже несколько лет.

— Гостевые дома до сих пор не входят в область регулирования и находятся только в сфере надзора муниципальных властей, хотя это одна из наиболее многочисленных категорий туристического жилья в нашей стране, — сказал он.

По словам эксперта, ограничения по количеству номеров, площади домов и другим параметрам вызывают дискуссии, так как могут привести к неравномерной конкуренции с малыми гостиницами.

— Сейчас мы ждем проект закона во втором чтении, чтобы понять, каким он будет в окончательном виде и как будут внедрять регулирование деятельности гостевых домов, — сказал он. — Это очень сложная сфера регулирования, связанная с жилыми домами, она затрагивает тысячи граждан, которые хотят легально и на законных основаниях предоставлять услуги без рисков для своего бизнеса.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Впрочем, вице-президент Альянса турагентств (АТА) Алексан Мкртчян усомнился, что собственники недвижимости, функционирующей как гостевые дома, охотно и сразу выйдут в легальное поле.

— Задача у государства и депутатов здесь простая — заставить владельцев незарегистрированных домов платить налоги, — сказал он. — Но, говорю с полной ответственностью, никто в стране точно не сможет сказать, сколько у нас вот таких гостевых домов. Они же не зарегистрированы. Более того, они работают по принципу «сарафанного радио», когда люди, отдохнувшие в условном Лазаревском на Черном море, дают телефоны некой «тети Зины» своим знакомым. А те уже самостоятельно и напрямую с ней договариваются, приезжают и оплачивают всё наличкой.

Алексан Мкртчян также отметил, что переход в легальное поле будет автоматически означать повышение стоимости размещения в таком частном секторе , поэтому, по его мнению, и сами туристы «не побегут рассказывать о тете Зине в органы».

Что думают в регионах

«Известия» запросили у властей регионов данные о числе гостевых домов. Как сообщили «Известиям» в министерстве туризма Калининградской области, на ее территории работает около 50 гостевых домов с номерным фондом 460 единиц, из них около 30 расположены в индивидуальных жилых домах.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

«Полагаем, что принятие закона позволит не только вывести их из тени, но и обеспечит предоставление потребителям качественных и безопасных услуг, — говорится в ответе на запрос редакции. — Безусловно, проведение указанного эксперимента должно быть синхронизировано с иными инициативами. Например, сейчас из текста законопроекта неясно, является ли физическое лицо «собственник гостевого дома» плательщиком туристического налога. Но в целом мы можем лишь приветствовать проведение эксперимента в регионе».

В пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края отметили, что для региона «проблема гостевых домов стоит особенно остро».

«Это связано с географическим и исконно курортным месторасположением нашего региона. Исторически так сложилось, что у нас большое количество собственников жилых домов сдают комнаты как излишки собственных площадей для отдыхающих. В связи с этим почти из 11 тыс. средств размещения Краснодарского края порядка 70% в настоящее время не классифицировано », — ответили там.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Для Дагестана классификация гостевых домов имеет стратегическое значение , заявили в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам республики.

— Гостевые дома, особенно в горных и прибрежных районах, играют важную роль в размещении туристов, однако в настоящее время часть их осуществляет деятельность вне правового поля. Отсутствие четкого правового регулирования данного сегмента препятствует его полноценной интеграции в туристическую отрасль, ограничивает возможности для взаимодействия с туроператорами и участия в федеральных программах продвижени я, — сказали в ведомстве.

Там отметили, что появление четких правил игры для владельцев гостевых домов позволит обеспечить контроль над соблюдением норм пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований и защитить права потребителей.

«Кроме того, легализация деятельности гостевых домов будет способствовать увеличению налоговых поступлений, развитию туристической инфраструктуры и росту туристического потока», — заявили в региональном министерстве.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

О необходимости повышения безопасности туристов и защите их прав напомнила и первый заместитель министра экономического развития Республики Алтай Ольга Филипенкова.

— Поправки, касающиеся требований к гостевым домам, их классификации и контроля, призваны улучшить качество услуг, — сказала она, отметив, что гостевые дома обеспечивают около 50% услуг временного проживания в регионе.

А министр предпринимательства и туризма Владимирской области Юлия Бояркина привела данные по популярному у туристов Суздалю.

— В этом городе насчитывается 260 гостевых домов, что на 44% больше, чем общее число классифицированных средств размещения по региону. Таким образом, мы имеем огромное количество неконтролируемых средств размещения , — сказала она.

По ее словам, регион поддерживает запуск эксперимента по гостевым домам, так как это позволит создать равные условия для всех участников гостиничного бизнеса и позволит урегулировать отношения с поставщиками жилищно-коммунальных услуг.

Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova

— Арифметика проста: в доме прописано три человека, он эксплуатируется как гостевой и принимает от десяти до 40 гостей в месяц. В итоге мы имеем незапланированный перегруз в вывозе мусора и отходов, что рождает недовольство местных жителей и отрицательное впечатление для гостей территории , — сказала Юлия Бояркина.

Таким образом, новая система позволит, по ее словам, корректно планировать нагрузку на город, которая вызвана потоком туристов, в частности, его уборку и вывоз мусора.