Маск рассказал об угрозах из-за его работы над сокращением госрасходов

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 26 февраля заявил, что ему угрожают из-за проводимой работы по сокращению государственных расходов.

Если бездействовать в этом направлении — страна станет банкротом, отметил он на первом заседании кабинета администрации во главе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

«Страна фактически обанкротится, если это продолжится. Это неприемлемый вариант. В этом суть моей работы, и поэтому я сталкиваюсь с критикой и угрозами расправы», — сказал Маск.

Он также подчеркнул, что власти США хотят сохранить необходимые рабочие места и оставить хорошо выполняющих свою работу сотрудников, несмотря на планы по масштабному сокращению госслужащих.

Накануне журнал Wired сообщил, что инженеры DOGE работают над программным обеспечением, которое помогало бы увольнять госслужащих. По данным издания, всё указывает на новый раунд масштабных увольнений чиновников.