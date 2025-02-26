СМИ узнали о планах ужесточения Киевом мобилизации после слов Трампа о конфликте

Власти Украины собираются ужесточить мобилизацию на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости скорейшего урегулирования конфликта. Об этом 26 февраля сообщил журнал The Economist со ссылкой на украинские источники.

«Ужесточение [мобилизации] продолжится. <…> Никто не придумал лучшего решения», — отметил высокопоставленный украинский чиновник в интервью журналу.

Как указано в материале, такая перспектива «рискует расколоть и без того истощенную страну», а также спровоцировать «еще большее насилие против офицеров-призывников».

Тем не менее журнал напомнил, что ранее минобороны Украины объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Согласно источнику, украинские власти надеются, что по меньшей мере 4 тыс. человек будет ежемесячно приходить на военную службу по этой схеме. Один из европейских чиновников заявил изданию, что Киеву, возможно, также придется отменить бронь от мобилизации для некоторых категорий работников, чтобы продолжать вести боевые действия.

Ранее, 24 февраля, Трамп сообщил о продвижении в переговорном процессе между Россией и США по вопросам урегулирования украинского конфликта. По его словам, переговоры идут «очень хорошо».