В США заявили о планах проверить искренность намерений РФ по Украине

В США намерены проверить, насколько искренне Россия хочет достичь урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление 26 февраля сделал американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

«Я не знаю. Думаю, что мы это проверим», — прокомментировал он вопрос об искренности намерений российской стороны.

По словам госсекретаря, подробности соглашения будут обсуждаться между американскими и российскими дипломатами. Также он добавил, что Вашингтон находится в коммуникации с Киевом на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Ранее, 24 февраля, президент США Дональд Трамп сообщил о продвижении в переговорном процессе между Россией и США по вопросам урегулирования украинского конфликта. По его словам, переговоры идут «очень хорошо».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 февраля заявил, что России импонирует позиция новой администрации Вашингтона по вопросу урегулирования ситуации на Украине. По его словам, новая администрация США придерживается иных взглядов — они говорят о том, что необходимо как можно скорее наладить мир и сделать это посредством переговоров.