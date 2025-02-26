Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Дубае
Россиянин Даниил Медведев 26 февраля вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае, обыграв француза Джованни Мпетши-Перрикара в матче второго круга соревнований.
Встреча спортсменов длилась один час 24 минуты и завершилась со счетом 6:4 и 6:4. Медведев шесть раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку.
«На счету французского теннисиста — три эйса и шесть двойных ошибок», — уточняет «Спорт-Экспресс».
В четвертьфинале турнира АТР россиянин сыграет против представителя Нидерландов Таллона Грикспура.
Медведев 20 февраля принял решение сняться со второго сета четвертьфинального матча на турнире ATP в столице Катара Дохе. Первый сет он уступил канадскому спортсмену Феликсу Оже-Альяссиму, после чего сообщил, что не будет продолжать игру из-за проблем со здоровьем.
Как сообщалось 17 февраля, Медведев стал шестой ракеткой мира. Спортсмен поднялся на две строчки, обойдя серба Новака Джоковича и австралийца Алекса де Минаура.