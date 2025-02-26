Вулин назвал приговор Додику угрозой сербам и попыткой разрушить БиГ

Приговор суда Боснии и Герцеговины в Сараево президенту Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милораду Додику является угрозой сербам и миру в стране, попыткой разрушить основанную на мирном Дейтонском соглашении БиГ. Об этом 26 февраля заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, его слова приводит сербский канал RTRS.

«Босния и Герцеговина никогда не были ближе к своей цели. Это не вердикт для Додика, это месть для Милорада Додика и угроза для каждого серба и республики», — заявил Вулин.

По его словам, Запад хочет свергнуть и президента Сербии Александра Вучича, «хоть и клянется, что это не так». Вулин также подчеркнул, что приговор Додику — это удар по миру и решение Запада отменить Дейтонское соглашение.

Вице-премьер Сербии заявил, что власти БиГ должны взять на себя ответственность за будущее страны, напомнив, что иностранные силы уходят, а местные народы остаются рядом друг с другом.

Ранее в этот день сообщалось, что суд Боснии и Герцеговины заочно приговорил Додика к году тюремного заключения по делу о несоблюдении решений высокого представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта. Также ему запрещено на протяжении шести лет заниматься политической деятельностью.

Отмечается, что речь идет о решении суда первой инстанции, которое может быть обжаловано.