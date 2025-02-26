СМИ сообщили о призыве Трампа изменить либеральный курс Apple

Компания Apple должна отказаться от своей политики многообразия, равноправия и инклюзивности (DEI), так как это вредит Америке, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова приводит Reuters.

«Apple должна отказаться от правил DEI, а не просто внести в них изменения. DEI — это обман, который очень плохо сказался на нашей стране. DEI больше не существует», — заявил Трамп.

В ответ на заявление Трампа представители компании заявили, что активно следят за соблюдением законодательства, чтобы избежать юридических рисков, и предложение президента «необоснованно ограничивает управление».

Как передает агентство, 25 февраля акционеры американской компании Apple проголосовали за сохранение этой политики на ежегодном собрании.

7 января крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания McDonald's решила отказаться от инклюзивной политики и отменила целевые «показатели разнообразия», которые раньше действовали для сотрудников.