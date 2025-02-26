Захарова назвала безумием выступление главы МИД Канады на саммите G20

Выступление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли на прошедшем саммите G20 было безумным, потому что она говорила только о намерении страны отстаивать суверенитет Украины. Об этом 26 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это безумно, потому что форум про другое. Зачем говорить в пустоту? Но самое фантастическое — у Канады проблемы как раз с независимостью и собственной территориальной целостностью», — сказала она.

Кроме того, Захарова указала на заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не признает Канаду в качестве самостоятельного государства.

Официальный представитель российского МИДа 21 февраля также сыронизировала над словами Жоли о защите Украины. По словам Захаровой, сейчас властей Канады поднимают на смех в глазах всего мира, однако они делают вид, что «могут гарантировать чью-то независимость».