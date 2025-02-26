Бразилия намерена содействовать разработке безопасных платежных систем БРИКС

Бразилия в рамках председательства БРИКС намерена содействовать разработке безопасных платежных систем сообщества. Об этом в среду, 26 февраля, заявил глава государства Луис Инасиу Лула да Силва.

«Бразилия в период председательства намерена разработать полностью <...> прозрачные и безопасные платежные системы», — сказал бразильский лидер в ходе выступления на встрече шерпов стран БРИКС, трансляция которого опубликована на его официальном YouTube-канале.

Кроме того, Лула да Силва сообщил, что Бразилия выступает за совершенствование международной валютно-финансовой системы.

Также глава государства рассказал о следующих планах Бразилии как председателя сообщества: введение реформы многосторонней архитектуры мира и безопасности, борьба с изменением климата, решение проблем искусственного интеллекта и отстаивание важности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Свою речь бразильский лидер начал с обещания укрепить призвание БРИКС как пространства для диалога в многополярном мире.

Ранее, 15 февраля, сообщалось, что саммит БРИКС 2025 года пройдет в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля. На нем будут обсуждать укрепление торгово-экономических связей между странами сообщества, разработку альтернативных платежных систем для стимулирования торговли без зависимости от доллара и реформирование многосторонних институтов для обеспечения более справедливого глобального управления.