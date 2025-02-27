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28 февраля — День памяти Виленской иконы Божией Матери: история и значение образа

День памяти Виленской иконы Божией Матери отметят в России 28 февраля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ежегодно 28 февраля верующие отмечают день Виленской иконы Божией Матери — древнего чудотворного образа Богородицы, согласно преданию, написанного евангелистом Лукой и почитаемого как православными, так и католиками. В 2025 году дата выпадает на пятницу. Об истории святыни и ее значении читайте в материале «Известий».

День Виленской иконы Божией Матери – 2025: история образа

Виленская икона Божией Матери, согласно преданию, была написана святым евангелистом Лукой. Изображение было сделано на четырех досках из кипариса и березы, соединенных вместе. На протяжении многих столетий икона являлась одной из важных святынь Византии. Долгое время этот чудотворный образ пребывал в Константинополе и принадлежал греческим императорам.

В 1472 году Зоя Палеолог, невеста великого князя Московского Ивана III, привезла икону в Москву. Этот брак символизировал союз Византии и Руси, и святыня стала знаком, олицетворяющим духовное родство между двумя государствами. Этой иконой в 1495 году великий князь благословил свою дочь Елену на брак с литовским королем Александром. По такому случаю образ был перенесен в Вильно (ныне Вильнюс) и стал именоваться Виленским.

В честь этого события и была установлена дата празднования Дня Виленской иконы Божией Матери 28 февраля. После смерти Елены святыню поместили в Пречистенском соборе, где княгиня была похоронена.

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В Литве чудотворный образ Божией Матери находился более четырех столетий. Русские цари дважды пытались вернуть его. Иван Грозный в XVI веке во время Ливонской войны предложил королю Сигизмунду III 50 знатных литовских пленников в обмен на икону. Однако польско-литовский монарх отклонил предложение.

Вторую попытку предпринял царь Алексей Михайлович в 1655 году. После взятия Вильно он приказал найти икону, но она к тому моменту уже была вывезена в униатский монастырь Крулевец в Кенигсберге.

Во время Первой мировой войны многие православные святыни были эвакуированы из прифронтовой зоны Литвы и Белоруссии. В 1915 году Виленская икона Божией Матери была перевезена вместе с другими православными святынями в московский Донской монастырь, однако после этого ее следы затерялись. В настоящее время подлинник считается утраченным.

С чем верующие обращаются к Виленской иконе Божией Матери: молитва

Православная церковь почитает икону Виленской Божией Матери как заступницу всех верующих христиан. К святому образу обращаются с просьбами об укреплении веры, защите, поддержке в трудную минуту и передаче молитв Господу.

28 февраля важно посетить храм, зажечь свечи и обратиться к Богородице с искренней, сердечной молитвой.

Тропарь Пресвятой Богородице пред Виленской иконой:

«Заступнице верных Преблагая и Скорая, Пречистая Богородице Дево! Молим Тя пред святым и чудотворным образом Твоим, да якоже древле от него заступление Твое граду Москве даровала еси, тако и ныне нас от всяких бед и напастей милостивно избави и спаси души наша, яко Милосердая».

Традиции и запреты Дня Виленской иконы Божией Матери

28 февраля в православных храмах совершаются богослужения, верующие обращаются с молитвами к Божией Матери, прося защиты, здоровья и помощи в разрешении трудных ситуаций.

На Руси в этот день было принято накрывать на стол и собираться вместе с семьей и близкими. Предки верили, что эта традиция может принести в дом процветание, здоровье и благополучие.

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А вот делиться планами и давать обещания 28 февраля не принято. По преданию, неосторожные слова в этот день могут оказаться пустыми и принести разочарование. По этой же причине не следует слепо доверять чужим словам — народная мудрость предостерегает от доверчивости в этот день.

Народные приметы 28 февраля

В славянской традиции конец февраля символизировал «вытеснение» зимы весною. Считалось, что в эти дни природа начинает просыпаться и по погоде можно судить о будущем урожае. Предки считали, что если 28 февраля на улицах много талой воды, это сулит хороший урожай осенью. Ясное небо и яркая луна предвещали скорые заморозки, а багровый закат предсказывал снегопад.

Ранее «Известия» рассказали, как отмечают праздник Иверской иконы Божией Матери и кому помогает образ.

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