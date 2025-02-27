Биолог рассказала о полезных свойствах винограда для организма

Виноград улучшает память и снижает риск развития болезни Альцгеймера. Ягода богата натуральными сахарами и быстро восполняет силы, однако есть ее можно не всем. О полезных и вредных свойствах винограда 25 февраля «Известиям» рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина.

Виноград — это источник витаминов, антиоксидантов и полезных сахаров, которые благоприятно влияют на организм. По словам биолога, ягода снижает уровень холестерина и риск инфарктов, улучшает кровообращение и содержит клетчатку, помогающую работе кишечника.

«Виноград содержит антиоксидант ресвератрол, флавоноиды и полифенолы, которые защищают клетки от старения и воспалений. Он богат натуральными сахарами — глюкозой и фруктозой — и быстро восполняет силы. Благодаря витаминам C, A, E и B-группы укрепляет защитные силы организма. Он улучшает память и когнитивные функции, снижает риск болезни Альцгеймера», — уточнила эксперт.

Однако Ирина Лялина предупредила: при некоторых состояниях ягода способна навредить организму. Она уточнила, что из-за высокого содержания сахара виноград может повышать уровень глюкозы в крови, что опасно при диабете. Кроме того, ягода калорийна — содержит около 70 ккал на 100 г, соответственно, есть риск набора веса при переедании.

По словам биолога, виноград может вызывать вздутие, брожение и метеоризм, а также его кислоты способны усугубить язву или гастрит.

«Возможны кожные реакции или расстройства пищеварения у чувствительных людей, маленькие дети рискуют подавиться косточками, а их избыточное потребление способно вызвать запоры», — добавила Лялина.

Безопасная норма винограда для взрослых — 150–300 г в день (одна-две небольшие грозди), для детей — 50–150 г в день, в зависимости от возраста. Биолог уточнила: при диабете и ожирении желательно есть зеленый виноград с низким содержанием сахара, но не более 50 г. Беременным не стоит употреблять более 200 г в день, чтобы избежать отеков и излишнего набора веса.

«Правильнее есть виноград в первой половине дня для лучшего усвоения, а за 30 минут до еды — для стимуляции пищеварения. Виноград также рекомендуется после физических нагрузок, так как он быстро восполняет энергию», — поделилась Ирина Лялина.

Она также предупредила, что на ночь виноград лучше не есть — он может вызвать брожение в кишечнике и прибавку в весе, а натощак — раздражать слизистую желудка. Кроме того, лучше ограничить употребление при гастрите, язве и колите.

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