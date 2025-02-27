Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила о продаже Украиной населения в рабство на фоне соглашения с США
Мир
В Марселе начался суд по делу напавших на генконсульство РФ французов
Общество
Савеловский суд Москвы огласит приговор блогеру Елене Блиновской 3 марта
Пресс-релизы
Медиахолдинг МАЕР стал владельцем российского информационного холдинга 1MI
Наука и техника
На Земле началась магнитная буря класса G2
Мир
Вулин назвал приговор Додику местью и попыткой разрушения мира
Мир
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным сделки США и Украины по ископаемым
Мир
Сийярто указал на губительные действия Еврокомиссии в отношении экономики Европы
Авто
Качество автошкол начнут оценивать по числу ДТП у выпускников
Мир
Замгендиректора украинского ФК не вернулся в страну после сборов в Турции
Экономика
Греф сообщил об ожидании снижения ключевой ставки во II полугодии 2025 года
Общество
Суд оштрафовал владельца «Волгонефти-212» за нарушение техрегламента
Политика
Путин поручил принять дополнительные меры для защиты госграницы РФ
Авто
В России произошло 182 ДТП за минувшие сутки
Наука и техника
Ученые предупредили о возможных магнитных бурях до 2 марта
Общество
В Госдуме предложили увеличить штрафы за самовыгул собак
Мир
Путин назвал ФСБ сильным и надежным звеном нацбезопасности

Биолог рассказала о полезных свойствах винограда для организма

Биолог Лялина: виноград улучшает память и снижает риск болезни Альцгеймера
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Виноград улучшает память и снижает риск развития болезни Альцгеймера. Ягода богата натуральными сахарами и быстро восполняет силы, однако есть ее можно не всем. О полезных и вредных свойствах винограда 25 февраля «Известиям» рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина.

Виноград — это источник витаминов, антиоксидантов и полезных сахаров, которые благоприятно влияют на организм. По словам биолога, ягода снижает уровень холестерина и риск инфарктов, улучшает кровообращение и содержит клетчатку, помогающую работе кишечника.

«Виноград содержит антиоксидант ресвератрол, флавоноиды и полифенолы, которые защищают клетки от старения и воспалений. Он богат натуральными сахарами — глюкозой и фруктозой — и быстро восполняет силы. Благодаря витаминам C, A, E и B-группы укрепляет защитные силы организма. Он улучшает память и когнитивные функции, снижает риск болезни Альцгеймера», — уточнила эксперт.

Однако Ирина Лялина предупредила: при некоторых состояниях ягода способна навредить организму. Она уточнила, что из-за высокого содержания сахара виноград может повышать уровень глюкозы в крови, что опасно при диабете. Кроме того, ягода калорийна — содержит около 70 ккал на 100 г, соответственно, есть риск набора веса при переедании.

По словам биолога, виноград может вызывать вздутие, брожение и метеоризм, а также его кислоты способны усугубить язву или гастрит.

«Возможны кожные реакции или расстройства пищеварения у чувствительных людей, маленькие дети рискуют подавиться косточками, а их избыточное потребление способно вызвать запоры», — добавила Лялина.

Безопасная норма винограда для взрослых — 150–300 г в день (одна-две небольшие грозди), для детей — 50–150 г в день, в зависимости от возраста. Биолог уточнила: при диабете и ожирении желательно есть зеленый виноград с низким содержанием сахара, но не более 50 г. Беременным не стоит употреблять более 200 г в день, чтобы избежать отеков и излишнего набора веса.

«Правильнее есть виноград в первой половине дня для лучшего усвоения, а за 30 минут до еды — для стимуляции пищеварения. Виноград также рекомендуется после физических нагрузок, так как он быстро восполняет энергию», — поделилась Ирина Лялина.

Она также предупредила, что на ночь виноград лучше не есть — он может вызвать брожение в кишечнике и прибавку в весе, а натощак — раздражать слизистую желудка. Кроме того, лучше ограничить употребление при гастрите, язве и колите.

Дела вкуса: ГОСТы для пищевиков хотят сделать обязательными
Как возможное упразднение собственных техусловий отразится на бизнесе

22 февраля управляющая и соучредитель GASTRO CLINIC Аделина Мурясова рассказала «Известиям» о том, что такое непереносимость лактозы и как ее исключить. По ее словам, с неприятными симптомами сталкиваются даже люди, которые раньше спокойно усваивали молочные продукты. Она отметила, что среди основных симптомов — газообразование, вздутие живота и диарея. Одним из способов исключить непереносимость эксперт назвала прием ферментов.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025