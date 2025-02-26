В Белом доме назвали бессмысленной встречу Трампа и Зеленского

Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа не имеет смысла, пока сделка по редкоземельным металлам не будет завершена. Об этом 26 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

«Если украинский лидер говорит, что сделка не завершена, я не вижу смысла в приглашении [Зеленского в Белый дом]. Ожидается, что его приезд будет означать признание окончательной позиции [по сделке по минералам], а он, по его собственным словам, в этой новой формулировке не занимает окончательной позиции», — заявил изданию чиновник Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США приблизились к финишу сделки об освоении редкоземельных минералов Украины. Она отметила, что речь идет о визите Зеленского в Вашингтон, запланированном на 28 февраля.

При этом накануне Украина согласилась на сделку с Соединенными Штатами по совместной разработке полезных ископаемых в связи с изменением Вашингтоном своих требований. Британская газета Financial Times 23 февраля отметила, что Зеленский на встрече с главой минфина США Скоттом Бессентом при обсуждении сделки по редкоземельным металлам «был очень зол», между сторонами произошел конфликт.

В тот же день Трамп заявил, что собирается потребовать от Украины не только редкоземельные минералы, но и нефть, а также «всё, что сможет получить». Он заявил, что у Евросоюза есть возможность получить деньги обратно, в то время как у США — нет.