Футболист «Зенита» Ду Кейрос перешел на правах аренды в «Спорт Ресифи»

Полузащитник Ду Кейрос из футбольного клуба «Зенит» на правах аренды перешел в бразильский «Спорт Ресифи». Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе петербургского клуба в Telegram-канале.

«Ду Кейрос продолжит сезон в Бразилии на условиях аренды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное соглашение будет действительно до конца текущего года.

25-летний футболист перешел в «Зенит» в июне 2023 года. В составе команды он выиграл Суперкубок России. На счету Кейроса — 16 матчей и один гол за «Зенит».

Ранее, 21 февраля, сербский футболист Саша Зделар перешел из ЦСКА в «Зенит». Уточняется, что контракт спортсмена действует до конца сезона-2025/26.