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Эксперт объяснил влияние курса доллара на рынок вторичной недвижимости

Чернокульский: продавцы вторичного жилья стали активнее на фоне укрепления рубля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Укрепление рубля влияет на рынок вторичной недвижимости, рассказал «Известиям» директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский 26 февраля. Он обратил внимание на то, что продавцы стали активнее — многие готовы предлагать скидки.

«С прошлого года, когда из-за высокой ставки рефинансирования ипотека на вторичном рынке в России стала практически недоступной, сегмент готового жилья существенно сократился, в большинстве регионов России падение составило 30–40%. И доля ипотеки на готовые квартиры стремится к нулю — желающих брать кредит на жилье под 26–30% очень немного, люди идут на такой шаг только в совсем уж экстренных ситуациях, и еще меньше тех, кто соответствует требованиям банка по официальному доходу и показателям долговой нагрузки», — отметил он.

На фоне снизившегося спроса заметны даже минимальные колебания рынка, реакции на тренды.

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«Сейчас, в феврале, мы наблюдаем повышение активности продавцов вторичной недвижимости — многие готовы идти на более существенные скидки, договариваться, чтобы ускорить сделку. Одна из причин — укрепившийся курс рубля», — добавил эксперт.

Он объяснил, что если для покупателей, которые имеют сбережения и доход в рублях, фактически ничего не изменилось, то для продавцов, которые планировали вывести деньги в другую валюту, укрепившийся рубль — это возможность сделать это по гораздо более приятному курсу, чем в декабре и январе.

«Учитывая перспективу получить в валюте на 10–15% больше, собственники готовы больше уступить и потенциальному покупателю», — сказал Чернокульский.

По мнению Чернокульского, тренд вряд ли повлияет на динамику рынка кардинально, поскольку доля тех, кто интересуется продажей недвижимости в России с целью инвестиций за рубежом, не так уж велика. Однако это может дополнительно замедлить продажу недвижимости для тех, кто, например, планировал обмен на другую жилплощадь внутри страны — объекты таких продавцов, кто не готов так существенно двигаться в цене, пока будут чуть менее конкурентными.

Центробанк РФ установил курс доллара на 27 февраля на уровне 85,9 рубля. В начале месяца американская валюта стоила около 97,8 рубля.

25 февраля аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов рассказал «Известиям», что на укрепление рубля повлияли ряд факторов, среди которых в том числе геополитика, увеличение объема чистых продаж экспортеров, высокая ключевая ставка Центробанка РФ.

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