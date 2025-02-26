Эксперт объяснил влияние курса доллара на рынок вторичной недвижимости

Укрепление рубля влияет на рынок вторичной недвижимости, рассказал «Известиям» директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский 26 февраля. Он обратил внимание на то, что продавцы стали активнее — многие готовы предлагать скидки.

«С прошлого года, когда из-за высокой ставки рефинансирования ипотека на вторичном рынке в России стала практически недоступной, сегмент готового жилья существенно сократился, в большинстве регионов России падение составило 30–40%. И доля ипотеки на готовые квартиры стремится к нулю — желающих брать кредит на жилье под 26–30% очень немного, люди идут на такой шаг только в совсем уж экстренных ситуациях, и еще меньше тех, кто соответствует требованиям банка по официальному доходу и показателям долговой нагрузки», — отметил он.

На фоне снизившегося спроса заметны даже минимальные колебания рынка, реакции на тренды.

«Сейчас, в феврале, мы наблюдаем повышение активности продавцов вторичной недвижимости — многие готовы идти на более существенные скидки, договариваться, чтобы ускорить сделку. Одна из причин — укрепившийся курс рубля», — добавил эксперт.

Он объяснил, что если для покупателей, которые имеют сбережения и доход в рублях, фактически ничего не изменилось, то для продавцов, которые планировали вывести деньги в другую валюту, укрепившийся рубль — это возможность сделать это по гораздо более приятному курсу, чем в декабре и январе.

«Учитывая перспективу получить в валюте на 10–15% больше, собственники готовы больше уступить и потенциальному покупателю», — сказал Чернокульский.

По мнению Чернокульского, тренд вряд ли повлияет на динамику рынка кардинально, поскольку доля тех, кто интересуется продажей недвижимости в России с целью инвестиций за рубежом, не так уж велика. Однако это может дополнительно замедлить продажу недвижимости для тех, кто, например, планировал обмен на другую жилплощадь внутри страны — объекты таких продавцов, кто не готов так существенно двигаться в цене, пока будут чуть менее конкурентными.

Центробанк РФ установил курс доллара на 27 февраля на уровне 85,9 рубля. В начале месяца американская валюта стоила около 97,8 рубля.

25 февраля аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов рассказал «Известиям», что на укрепление рубля повлияли ряд факторов, среди которых в том числе геополитика, увеличение объема чистых продаж экспортеров, высокая ключевая ставка Центробанка РФ.