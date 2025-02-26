Песков рассказал о перспективах развития сотрудничества РФ и Гвинеи-Бисау

В России есть компании, которые заинтересованы в проектах РФ и Гвинеи-Бисау по редкоземельным металлам, но взаимодействия стран не будет останавливаться только на этом. Об этом в среду, 26 февраля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Наше взаимодействие не ограничивается только редкоземельными металлами, но у нас есть компании, наши российские компании, которые заинтересованы в этих проектах», — сказал он в эфире Первого канала.

Кроме того, Песков отметил, что уже есть определенные наработки в вопросе добычи полезных ресурсов. Обе стороны надеются на продолжение и реализацию совместных проектов, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин провел переговоры с коллегой из Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в Кремле. Путин отметил, что отношения двух стран развиваются на основе взаимного уважения и растущего доверия. Президент Гвинеи-Бисау, в свою очередь, назвал Россию надежным партнером.