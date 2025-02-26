Диетолог назвала одну из причин переедания

Переедание напрямую зависит от того, насколько человек сосредоточен на еде во время приема пищи. Об этом врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саломатина рассказала в среду, 26 февраля.

«Мы так устроены, что можем довольствоваться совершенно малыми порциями, главное — растянуть удовольствие, насытить зоны мозга. А дальше поспевает инсулин, который тащит глюкозу в клетки. Организм получит энергию, а дальше запустятся другие процессы. Для этого всего нужно медленно питаться, не отвлекаясь», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, биохимические процессы или психические функции разделяют психику и соматику, а человеку надо это соединить.

Накануне заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова рассказала, что для того, чтобы организм не начал расходовать запасы сахара из печени, усиливая аппетит, рекомендуется завтракать в течение 20–40 минут после пробуждения, сообщает 360.ru.

Она отметила, что игнорирование первого приема пищи может привести к перееданию и повышенной тяге к сладкому в течение дня.

В тот же день врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова предостерегла от переедания блинов, поскольку это может привести к проблемам с поджелудочной железой и панкреатиту. Лучше ограничить их употребление разом в день, белковую начинку лучше менять каждый раз, отметила она.

В свою очередь, детский психолог, сказкотерапевт и автор книг Ирина Прокофьева рассказала, что внезапная беспричинная замкнутость, агрессивность или чрезмерная веселость могут быть признаками стресса у детей, передает RT.

Родителям стоит насторожиться в случае изменения в пищевых привычках ребенка — потери аппетита или переедания, — а также при появлении трудностей с учебой, отметила Прокофьева, пишет РИАМО.