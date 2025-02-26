Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила о продаже Украиной населения в рабство на фоне соглашения с США
Мир
В Марселе начался суд по делу напавших на генконсульство РФ французов
Общество
Савеловский суд Москвы огласит приговор блогеру Елене Блиновской 3 марта
Пресс-релизы
Медиахолдинг МАЕР стал владельцем российского информационного холдинга 1MI
Наука и техника
На Земле началась магнитная буря класса G2
Мир
Вулин назвал приговор Додику местью и попыткой разрушения мира
Мир
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным сделки США и Украины по ископаемым
Мир
Сийярто указал на губительные действия Еврокомиссии в отношении экономики Европы
Авто
Качество автошкол начнут оценивать по числу ДТП у выпускников
Мир
Замгендиректора украинского ФК не вернулся в страну после сборов в Турции
Экономика
Греф сообщил об ожидании снижения ключевой ставки во II полугодии 2025 года
Общество
Суд оштрафовал владельца «Волгонефти-212» за нарушение техрегламента
Политика
Путин поручил принять дополнительные меры для защиты госграницы РФ
Авто
В России произошло 182 ДТП за минувшие сутки
Наука и техника
Ученые предупредили о возможных магнитных бурях до 2 марта
Общество
В Госдуме предложили увеличить штрафы за самовыгул собак
Мир
Путин назвал ФСБ сильным и надежным звеном нацбезопасности
Сюжет:

СМИ узнали о тратах USAID $2 млн на производство дизайнерских ковров на Украине

The Federalist: USAID потратило $2 млн на дизайнерские ковры на Украине
0
EN
Фото: Global Look Press/Michael Nigro
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Агентство США по международному развитию (USAID) потратило порядка $2 млн американских налогоплательщиков на производство дизайнерских ковров на заказ в Киеве. Об этом в среду, 26 февраля, сообщил американский журнал The Federalist со ссылкой на отчет.

«Дизайнеры, включая «производителя ковров на заказ», который получил около $2 млн, и две разные линии мебели, которые получили $114 тыс. и $91 тыс. соответственно, также присоединились к финансовой лихорадке [USAID]», — говорится в публикации.

Так, журнал приводит данные команды американского сенатора Джони Эрнста. В ходе своего расследования она обнаружила целый ряд грантов агентства, которые финансировались за счет налогов американцев.

Кроме дизайнерских ковров, USAID направило $300 тыс. на «приложение для отслеживания домашних животных», около $300 тыс. на «производителя ошейников для собак» и еще около $109 тыс. на «производителя упаковки для кормов для домашних животных».

Помимо этого, деньгами из карманов американских налогоплательщиков воспользовались «модницы», пишет журнал. В частности, финансирование на сумму $733 тыс. получили компании по производству женской одежды, модные фотографы, «поставщик современного трикотажа», «люксовый бренд для новобрачных», «торговая площадка для дизайнерских изделий ручной работы» и «торговое представительство модного дизайнерского дома».

Уточняется, что в USAID оправдывали приведенные гранты укреплением экономики Украины за счет увеличения продаж украинского рынка. Однако на самом деле американцы финансировали отпуска для украинских бизнесменов на недели моды в столицах Европы.

В очереди за демократией: куда уходила помощь USAID в странах бывшего СССР
Белый дом вряд ли откажется от столь мощного инструмента влияния полностью

Ранее в этот день депутат парламента Молдавии, вице-председатель блока оппозиционных партий «Победа» Марина Таубер направила обращение лидеру департамента государственной эффективности США (DOGE), предпринимателю Илону Маску с просьбой обнародовать, кто в республике получал средства от USAID.

Маск 3 февраля сообщил о запуске процесса по ликвидации USAID. Бизнесмен отметил, что агентство не подлежит восстановлению и его нужно закрывать.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025