СМИ узнали о тратах USAID $2 млн на производство дизайнерских ковров на Украине

Агентство США по международному развитию (USAID) потратило порядка $2 млн американских налогоплательщиков на производство дизайнерских ковров на заказ в Киеве. Об этом в среду, 26 февраля, сообщил американский журнал The Federalist со ссылкой на отчет.

«Дизайнеры, включая «производителя ковров на заказ», который получил около $2 млн, и две разные линии мебели, которые получили $114 тыс. и $91 тыс. соответственно, также присоединились к финансовой лихорадке [USAID]», — говорится в публикации.

Так, журнал приводит данные команды американского сенатора Джони Эрнста. В ходе своего расследования она обнаружила целый ряд грантов агентства, которые финансировались за счет налогов американцев.

Кроме дизайнерских ковров, USAID направило $300 тыс. на «приложение для отслеживания домашних животных», около $300 тыс. на «производителя ошейников для собак» и еще около $109 тыс. на «производителя упаковки для кормов для домашних животных».

Помимо этого, деньгами из карманов американских налогоплательщиков воспользовались «модницы», пишет журнал. В частности, финансирование на сумму $733 тыс. получили компании по производству женской одежды, модные фотографы, «поставщик современного трикотажа», «люксовый бренд для новобрачных», «торговая площадка для дизайнерских изделий ручной работы» и «торговое представительство модного дизайнерского дома».

Уточняется, что в USAID оправдывали приведенные гранты укреплением экономики Украины за счет увеличения продаж украинского рынка. Однако на самом деле американцы финансировали отпуска для украинских бизнесменов на недели моды в столицах Европы.

Ранее в этот день депутат парламента Молдавии, вице-председатель блока оппозиционных партий «Победа» Марина Таубер направила обращение лидеру департамента государственной эффективности США (DOGE), предпринимателю Илону Маску с просьбой обнародовать, кто в республике получал средства от USAID.

Маск 3 февраля сообщил о запуске процесса по ликвидации USAID. Бизнесмен отметил, что агентство не подлежит восстановлению и его нужно закрывать.