Политолог оценил сделку США и Украины по редкоземельным металлам

Сделка США и Украины по редкоземельным металлам — это грабеж, но цивилизованный. Об этом политолог Дмитрий Журавлев заявил в среду, 26 февраля.

«Соглашение по редкоземельным металлам грабительское, но тут вопрос в форме. Не было бы этой сделки, США нашли бы другой способ ограбить Украину, потому что деньги вложены и их надо вернуть, такова позиция американского президента Дональда Трампа. Так что Киев отчасти должен радоваться тому, что найден такой цивилизованный способ», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Эксперт добавил, что добывать редкоземельные металлы на Украине будет достаточно непросто: этих ресурсов не так много, при этом объемы пород, которые потребуется переработать, большие. Это требует дорогостоящих современных технологий, которыми Киев на данный момент не обладает.

«Есть и положительные стороны — американцы всё же вынуждены признавать Украину за существующую силу. Это хорошо для элит. Также появятся дополнительные рабочие места, но на хорошие должности украинцев вряд ли будут звать. Так что некоторые сиюминутные выгоды всё же будут, а дальше — грабеж», — заключил Журавлев.

Ранее в этот день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США приблизились к финишу сделки об освоении редкоземельных минералов Украины, передает RT. Она отметила, что речь идет о визите президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, запланированном на 28 февраля, сообщается на сайте kp.ru.

Накануне сообщалось, что Украина согласилась на сделку с США по совместной разработке полезных ископаемых в связи с изменением Вашингтоном своих требований, сообщает 360.ru. Тогда же СМИ указывали, что украинский лидер, возможно, в скором времени посетит Вашингтон для встречи с Трампом на церемонии подписания сделки.

Британская газета Financial Times 23 февраля отметила, что Зеленский на встрече с главой минфина США Скоттом Бессентом при обсуждении сделки по редкоземельным металлам «был очень зол», между сторонами произошел конфликт.

В тот же день Трамп заявил, что собирается потребовать от Украины не только редкоземельные минералы, но и нефть, а также «всё, что сможет получить». Он заявил, что у Евросоюза есть возможность получить деньги обратно, в то время как у США — нет.