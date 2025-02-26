Проект «Военная хроника» представил клип «Русские»

В проекте RT «Военная хроника» вышел клип заслуженной артистки России Юты. Артистка выпустила клип на свою песню «Русские», в который вошли картины военных художников студии им. Грекова и документальные кадры российских военкоров.

Песня создана Ютой в традициях симфонической музыки. Образ артистки перекликается с образом Родины-матери. Композиция «Русские» завоевала любовь слушателей в тылу и на передовой, собрав менее чем за сутки больше полумиллиона просмотров.

«Русские» — это больше чем национальность. Это образ жизни и принадлежность к великой стране. Сегодня и татары, и чуваши, и чеченцы сражаются за Отечество. Все они русские, а значит, победители», — говорит Юта.

Юта — заслуженная артистка Российской Федерации, лауреат премий «Звёзды Дорожного радио», «Золотой граммофон» и «Шансон года». Автор и исполнитель собственных песен. С 2020 года — артистка Центрального академического театра Российской армии.