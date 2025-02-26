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Россияне стали больше покупать и продавать на банкротных торгах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россияне стали чаще покупать и продавать недвижимость, транспорт и другое имущество на банкротных торгах. Объем сделок по таким делам в 2024 году составил 20 млрд рублей — на 7% больше, чем в 2023-м (18,7 млрд). Средний чек за год вырос на 27% и достиг 29,9 млн рублей, следует из аналитики маркетплейса бизнес-активов и залогового имущества Сбербанка Portal DA.

Самым востребованным имуществом в прошлом году стала коммерческая недвижимость — общая сумма сделок в этой категории превысила 8,3 млрд рублей. Интерес к жилым помещениям тоже был высок: физические и юридические лица заключили сделок на 3 млрд рублей.

63% сделок прошли с одним или двумя покупателями. В среднем в каждых торгах по покупке и продаже жилой недвижимости участвовали два человека. Лидером по числу участников стала категория «Спецтехника» — в торгах обычно принимали участие более четырех человек.

В 2024-м состоялось и несколько знаковых сделок. В Новокузнецке за 3,2 млрд рублей был продан торговый центр «Сити Молл». Из автомобилей наибольший ажиотаж вызвала продажа LADA Largus 2013 года выпуска: 96 участников торгов подняли цену на машину с 200 до 600 тыс. рублей. Элитный дом с участком в московском Серебряном Бору продали за 1,4 млрд рублей — на 100 млн дороже стартовой цены.

«Цифры показывают, что продавать и покупать имущество на торгах выгодно: сделка надежно защищена и прозрачна, объекты очищены от обременений. По прогнозам, тенденция роста банкротных сделок сохранится в 2025 году, поэтому мы продолжим развивать наш маркетплейс», — рассказал начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов.

Он добавил, что сейчас приобрести имущество на площадке можно в том числе с помощью кредита или ипотеки в «Сбере», что расширяет возможности пользователей.

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