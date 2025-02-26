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Крик без помощи: почему опека и соседи годами не замечали семью с детьми-маугли

Трех малышей нашли в городской квартире в Ленобласти — без еды и одежды, среди гор мусора
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жильцы одного из домов в Мурино Ленинградской области обнаружили у себя в подъезде детей-маугли. Три ребенка в возрасте от четырех до девяти лет находились в квартире без родителей среди разбросанного мусора. Дети были измазаны в фекалиях, у них не было ни еды, ни воды. По данным источника «Известий», в непригодных условиях мальчиков содержала мать, работающая врачом, — в ее отношении возбуждено уголовное дело об истязаниях. Женщине может грозить до семи лет лишения свободы, полагают юристы. Как сама подозреваемая объясняет произошедшее и другие подробности истории — в материале «Известий».

Как обнаружили «муринских маугли»

В Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело по факту истязания троих малолетних детей. В одной из квартир многоэтажки в Мурино были обнаружены три ребенка в возрасте от четырех до девяти лет. По сообщению источника «Известий», они сутками находились в одиночестве, среди кучи мусора, без одежды, воды и еды.

Квартира
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Квартира, в которой жили малыши, и ранее вызывала у жильцов вопросы. Например, из нее то и дело доносились крики и детский плач, сообщила соседка Екатерина Алемская.

— Ребенок на протяжении трех часов мог истошно плакать, — сказала она. — А около месяца назад из квартиры начали доноситься неприятные запахи.

Но истинная картина происходящего открылась случайно, когда один из мальчиков без одежды выбежал из квартиры в подъезд и стал дергать ручки соседских дверей. Это произошло 23 февраля, когда большинство соседей были дома. После этого жильцы многоэтажки и вызвали полицию. Пока мальчик бегал по коридору, а соседи ждали полицию, дверь квартиры оставалась открытой.

Трое на свалке: дети-маугли в Мурино жили в нечеловеческих условиях
Против их матери заведено уголовное дело об истязании

— Когда мы вошли, увидели, что на полу спит ребенок лет пяти, всё в ужасном, плачевном состоянии: вещи разбросаны, на полу моча, везде грязь, мусор. В комнате ужас, кромешный ад. Ни воды, ни еды, ничего вообще не было, — описала увиденное соседка Ольга Адаменко

квартира
Фото: ИЗВЕСТИЯ

На видео оперативной съемки хорошо видно, в каком состоянии находится квартира: бетонные стены без обоев, грязный, заваленный мусором пол. Кроватей не было — судя по всему, дети спали на полу, на куче наваленных тряпок. Судя по видео, в доме нет даже холодильника.

При этом мать детей, 41-летняя Мария Иванова, по образованию врач-терапевт, на сайте одной из больниц Мурино она числится как врач функциональной диагностики.

«Собирались делать ремонт…»

По словам источника в правоохранительных органах, все трое детей рождены от разных отцов, которые не поддерживают с ними связь, а один из мальчиков — суррогатной матерью.

Средний ребенок не разговаривает, не понимает речь, нигде не учится — но он умеет открывать дверь и может сам поесть, но везде разбрасывает еду, рассказал источник. Младший находится дома — в детский сад он не ходит. Старший ребенок ходит в школу. По данным источника, у всех детей сильная задержка в развитии.

квартира

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В ходе проверки Мария Иванова пояснила полицейским, что в квартире проживает со своей матерью, племянником и тремя малолетними детьми. Она отметила, что квартира находится в собственности ее матери, и заверила, что в ближайшее время они собирались сделать там ремонт.

Ответственность за творящийся в квартире хаос женщина возложила на одного из своих детей. По ее словам, мальчик имеет инвалидность и постоянно наводит беспорядок (речь о ребенке, рожденном от суррогатной матери. — Ред.).

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Свое отсутствие дома в воскресный день женщина объяснила якобы встречей с работодателем. По ее словам, она пошла на нее вместе с матерью и племянником, а детей оставила под присмотром старшего брата (ему 9 лет). А когда через некоторое время позвонила домой, узнала, что дети отправлены в медучреждение.

По версии следствия, Мария Иванова «совершала все действия умышленно, с целью причинения детям психических страданий».

— Она систематически лишала их пищи и воды, а также оставляла на длительный период времени без присмотра взрослых в квартире, в связи с чем малолетние испытывали страх и психические страдания, — сообщили в СК.

квартира
Фото: РЕН ТВ

Там добавили, что подготовили ходатайство в суд об избрании Марии Ивановой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Что покажет проверка

После пребывания в медучреждении органы опеки передали детей ближайшему родственнику — бабушке, сообщили «Известиям» в администрации Всеволжского района. Как показала проверка, в квартире у женщины (это другое жилье, нежели «нехорошая квартира») есть надлежащие условия для проживания детей. На кадрах оперативной съемки видно, что в квартире есть спальные места и другая мебель.

— В силу того, что у детей есть психологические отклонения, они бывают неуправляемы, бабушка с мамой не всегда могут с ними справиться, — отметил источник. — Поэтому квартира быстро приходит в такое состояние. Убирать все это оперативно нет возможности.

квартира

Фото: РЕН ТВ

Но решение о передаче детей бабушке неокончательное. Как сообщил источник, органы опеки пытаются изъять детей у бабушки и поместить их в социально-реабилитационный центр.

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Всеволожская городская прокуратура организовала по факту произошедшего проверку. По ее итогам оценку дадут не только действиям матери, но и работе органов профилактики безнадзорности, опеки и попечительства.

— Согласно полученной в ходе проверки информации, семья не состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. По результатам проверки будет решен вопрос об ответственности должностных лиц, — отметили в надзорном ведомстве.

квартира
Фото: РЕН ТВ

Полицейские составили на Марию Иванову административный протокол, но это не единственное, что ей грозит, рассказал «Известиям» партнер АБ «Авекс Юст» Егор Панин. По его словам, в Уголовном кодексе есть две статьи, по которым могут привлечь нерадивых родителей.

— Статья 156 УК РФ — о ненадлежащем исполнении обязанностей и жестокое обращение с несовершеннолетним — более мягкая, по ней предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы, — сказал адвокат. — И статья 117 УК РФ — об истязании двух и более несовершеннолетних. Ее состав связан с нанесением побоев либо иными насильственными действиями и предусматривает срок до семи лет.

Трудности доказывания

По мнению адвоката, «систематическое лишение детей пищи и воды» ближе к жестокому обращению, чем к другим насильственным действиям. Тем не менее следствие возбудило дело по более тяжкой 117-й статье. Случаи жестокого обращения с детьми часто встречаются в практике, но рекомендации по их уголовно-правовой оценке до сих пор не выработаны. И обе статьи продолжают «конкурировать» между собой.

холодильник

Фото: РЕН ТВ

Кроме того, добавил Егор Панин, такие преступления трудно доказывать. Дети, ставшие жертвами насилия, могут бояться дать правдивые показания или не осознавать происходящее как насилие. Также в отличие от физического психологическое насилие не оставляет явных следов и его сложнее документировать.

— Важным элементом доказательства в таких делах является психологическая экспертиза, — уточнил адвокат. — Она помогает установить, какие именно психические или эмоциональные страдания испытал ребенок и как это могло повлиять на его развитие и поведение.

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В ходе проверки прокуратуры может быть установлено, что органы опеки не приняли надлежащих мер контроля в отношении семьи, где дети были подвергнуты истязаниям, и не смогли обеспечить защиту их прав и законных интересов, пояснил адвокат московской коллегии адвокатов «Союз юристов» Илья Дроздов.

— Если будет установлен факт ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, прокурор может вынести представление о привлечении к дисциплинарной ответственности, — отметил он.

плита

Фото: РЕН ТВ

В худшем случае чиновников опеки могут привлечь к уголовной ответственности за халатность в соответствии со статьей 283 УК РФ, полагает адвокат.

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