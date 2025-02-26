Крик без помощи: почему опека и соседи годами не замечали семью с детьми-маугли
Жильцы одного из домов в Мурино Ленинградской области обнаружили у себя в подъезде детей-маугли. Три ребенка в возрасте от четырех до девяти лет находились в квартире без родителей среди разбросанного мусора. Дети были измазаны в фекалиях, у них не было ни еды, ни воды. По данным источника «Известий», в непригодных условиях мальчиков содержала мать, работающая врачом, — в ее отношении возбуждено уголовное дело об истязаниях. Женщине может грозить до семи лет лишения свободы, полагают юристы. Как сама подозреваемая объясняет произошедшее и другие подробности истории — в материале «Известий».
Как обнаружили «муринских маугли»
В Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело по факту истязания троих малолетних детей. В одной из квартир многоэтажки в Мурино были обнаружены три ребенка в возрасте от четырех до девяти лет. По сообщению источника «Известий», они сутками находились в одиночестве, среди кучи мусора, без одежды, воды и еды.
Квартира, в которой жили малыши, и ранее вызывала у жильцов вопросы. Например, из нее то и дело доносились крики и детский плач, сообщила соседка Екатерина Алемская.
— Ребенок на протяжении трех часов мог истошно плакать, — сказала она. — А около месяца назад из квартиры начали доноситься неприятные запахи.
Но истинная картина происходящего открылась случайно, когда один из мальчиков без одежды выбежал из квартиры в подъезд и стал дергать ручки соседских дверей. Это произошло 23 февраля, когда большинство соседей были дома. После этого жильцы многоэтажки и вызвали полицию. Пока мальчик бегал по коридору, а соседи ждали полицию, дверь квартиры оставалась открытой.
— Когда мы вошли, увидели, что на полу спит ребенок лет пяти, всё в ужасном, плачевном состоянии: вещи разбросаны, на полу моча, везде грязь, мусор. В комнате ужас, кромешный ад. Ни воды, ни еды, ничего вообще не было, — описала увиденное соседка Ольга Адаменко
На видео оперативной съемки хорошо видно, в каком состоянии находится квартира: бетонные стены без обоев, грязный, заваленный мусором пол. Кроватей не было — судя по всему, дети спали на полу, на куче наваленных тряпок. Судя по видео, в доме нет даже холодильника.
При этом мать детей, 41-летняя Мария Иванова, по образованию врач-терапевт, на сайте одной из больниц Мурино она числится как врач функциональной диагностики.
«Собирались делать ремонт…»
По словам источника в правоохранительных органах, все трое детей рождены от разных отцов, которые не поддерживают с ними связь, а один из мальчиков — суррогатной матерью.
Средний ребенок не разговаривает, не понимает речь, нигде не учится — но он умеет открывать дверь и может сам поесть, но везде разбрасывает еду, рассказал источник. Младший находится дома — в детский сад он не ходит. Старший ребенок ходит в школу. По данным источника, у всех детей сильная задержка в развитии.
В ходе проверки Мария Иванова пояснила полицейским, что в квартире проживает со своей матерью, племянником и тремя малолетними детьми. Она отметила, что квартира находится в собственности ее матери, и заверила, что в ближайшее время они собирались сделать там ремонт.
Ответственность за творящийся в квартире хаос женщина возложила на одного из своих детей. По ее словам, мальчик имеет инвалидность и постоянно наводит беспорядок (речь о ребенке, рожденном от суррогатной матери. — Ред.).
Свое отсутствие дома в воскресный день женщина объяснила якобы встречей с работодателем. По ее словам, она пошла на нее вместе с матерью и племянником, а детей оставила под присмотром старшего брата (ему 9 лет). А когда через некоторое время позвонила домой, узнала, что дети отправлены в медучреждение.
По версии следствия, Мария Иванова «совершала все действия умышленно, с целью причинения детям психических страданий».
— Она систематически лишала их пищи и воды, а также оставляла на длительный период времени без присмотра взрослых в квартире, в связи с чем малолетние испытывали страх и психические страдания, — сообщили в СК.
Там добавили, что подготовили ходатайство в суд об избрании Марии Ивановой меры пресечения в виде заключения под стражу.
Что покажет проверка
После пребывания в медучреждении органы опеки передали детей ближайшему родственнику — бабушке, сообщили «Известиям» в администрации Всеволжского района. Как показала проверка, в квартире у женщины (это другое жилье, нежели «нехорошая квартира») есть надлежащие условия для проживания детей. На кадрах оперативной съемки видно, что в квартире есть спальные места и другая мебель.
— В силу того, что у детей есть психологические отклонения, они бывают неуправляемы, бабушка с мамой не всегда могут с ними справиться, — отметил источник. — Поэтому квартира быстро приходит в такое состояние. Убирать все это оперативно нет возможности.
Но решение о передаче детей бабушке неокончательное. Как сообщил источник, органы опеки пытаются изъять детей у бабушки и поместить их в социально-реабилитационный центр.
Всеволожская городская прокуратура организовала по факту произошедшего проверку. По ее итогам оценку дадут не только действиям матери, но и работе органов профилактики безнадзорности, опеки и попечительства.
— Согласно полученной в ходе проверки информации, семья не состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. По результатам проверки будет решен вопрос об ответственности должностных лиц, — отметили в надзорном ведомстве.
Полицейские составили на Марию Иванову административный протокол, но это не единственное, что ей грозит, рассказал «Известиям» партнер АБ «Авекс Юст» Егор Панин. По его словам, в Уголовном кодексе есть две статьи, по которым могут привлечь нерадивых родителей.
— Статья 156 УК РФ — о ненадлежащем исполнении обязанностей и жестокое обращение с несовершеннолетним — более мягкая, по ней предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы, — сказал адвокат. — И статья 117 УК РФ — об истязании двух и более несовершеннолетних. Ее состав связан с нанесением побоев либо иными насильственными действиями и предусматривает срок до семи лет.
Трудности доказывания
По мнению адвоката, «систематическое лишение детей пищи и воды» ближе к жестокому обращению, чем к другим насильственным действиям. Тем не менее следствие возбудило дело по более тяжкой 117-й статье. Случаи жестокого обращения с детьми часто встречаются в практике, но рекомендации по их уголовно-правовой оценке до сих пор не выработаны. И обе статьи продолжают «конкурировать» между собой.
Кроме того, добавил Егор Панин, такие преступления трудно доказывать. Дети, ставшие жертвами насилия, могут бояться дать правдивые показания или не осознавать происходящее как насилие. Также в отличие от физического психологическое насилие не оставляет явных следов и его сложнее документировать.
— Важным элементом доказательства в таких делах является психологическая экспертиза, — уточнил адвокат. — Она помогает установить, какие именно психические или эмоциональные страдания испытал ребенок и как это могло повлиять на его развитие и поведение.
В ходе проверки прокуратуры может быть установлено, что органы опеки не приняли надлежащих мер контроля в отношении семьи, где дети были подвергнуты истязаниям, и не смогли обеспечить защиту их прав и законных интересов, пояснил адвокат московской коллегии адвокатов «Союз юристов» Илья Дроздов.
— Если будет установлен факт ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, прокурор может вынести представление о привлечении к дисциплинарной ответственности, — отметил он.
В худшем случае чиновников опеки могут привлечь к уголовной ответственности за халатность в соответствии со статьей 283 УК РФ, полагает адвокат.