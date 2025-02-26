СМИ сообщили об отмене встречи Рубио и Каллас в Вашингтоне

Глава европейской дипломатии Кая Каллас не встретится с госсекретарем США Марко Рубио из-за проблем с расписанием. Об этом 26 февраля сообщил телеканал Euronews.

По данным СМИ, они должны были встретиться в Вашингтоне в среду, 26 февраля, в ходе двухдневного рабочего визита Каллас в Соединенные Штаты.

Как отметил пресс-секретарь главы евродипломатии, Каллас проведет встречи с представителями конгресса и сената США, чтобы обсудить конфликт на Украине и трансатлантические отношения.

«Каллас прилетела в американскую столицу в надежде встретиться со своим коллегой и поговорить о стремлении [президента США] Дональда Трампа начать переговоры с Россией и Украиной, которые встревожили европейских союзников», — подчеркивает Euronews.

Накануне СМИ сообщили, что некоторые страны Евросоюза (ЕС) не поддержали передачу нового пакета военной помощи Украине, предложенного главой европейской дипломатии. Уточнялось, что они не хотят тратить на него средства из своих национальных бюджетов.