Маск назвал бардаком задержание кандидата в президенты Румынии Джорджеску

Американский предприниматель и руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск осудил и назвал полным бардаком задержание независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску. Об этом 26 февраля он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Они просто задержали человека, который набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах в Румынии. Это полный бардак», — считает Маск.

Ранее в этот день Джорджеску доставили в прокуратуру для допроса. По данным СМИ, кандидат в президенты Румынии обвиняется в причастности к организации с фашистским характером и фальсификации заявлений об источниках финансирования избирательной кампании.

22 февраля в Бухаресте состоялся митинг в поддержку Джорджеску. В тот день лидер депутатов правой партии «Альянс за объединение румын» Михай Энаке сообщил, что румынская оппозиция собрала более 200 тыс. подписей в пользу независимого кандидата в президенты страны. По данным от 21 января, Джорджеску лидирует в опросах среди румын.

Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным источникам, Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но 28 ноября Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря.

Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая. Второй тур назначен на 18 мая.