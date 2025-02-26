В Еврокомиссии рассказали о будущих проектах по редким минералам
Еврокомиссия (ЕК) скоро опубликует список стратегических проектов, способствующих достижению цели по увеличению внутреннего производства редкоземельных металлов (РЗМ) до 10% к 2030 году. Об этом 26 февраля «Известиям» заявили в пресс-службе ЕК.
«Да, эти показатели (10% внутреннего производства РЗМ к 2030 году. — Ред.) по-прежнему актуальны. Комиссия вскоре опубликует список стратегических проектов, способствующих достижению этих критериев», — отметил официальный представитель Еврокомиссии.
На данный момент в области тяжелых редкоземельных металлов ЕС на 100% зависит от импорта. Для развития добычи и переработки ЕС установил 14 стратегических партнерств в области сырья с третьими странами, сообщили в ЕК.
Ранее, 25 февраля, стало известно, что Евросоюз предложил Киеву заключить соглашение по «критически важным материалам». Еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне отметил, что Украина «может предоставить ЕС 21 из 30 важнейших материалов».
Позднее он сказал, что ЕК не предлагала Киеву никакого нового соглашения о редкоземельных ресурсах, речь идет о меморандуме о взаимопонимании 2021 года.