Россияне стали чаще покупать новые люксовые автомобили

По итогам января бестселлером на рынке новых люксовых автомобилей в России стал кроссовер Rolls-Royce Cullinan. Продажи люксовых автомобилей год к году выросли на 35% и составили 39 единиц в первый месяц 2025-го. Об этом 26 февраля сообщает аналитическое агентство «Автостат». Эксперты отметили, что положительная динамика в этом сегменте авторынка наблюдается уже седьмой месяц подряд.

По открытым данным классифайдов, новый Rolls-Royce Cullinan 2024 года предлагаются в России по цене от 50,9 млн рублей, а 2025 года — от 68 млн рублей. В январе было приобретено 11 таких машин. На втором месте в рейтинге продаж идет суперкроссовер Lamborghini Urus (9 ед.), тройку дополнила модель Bentley Bentayga (7 ед.).

Rolls-Royce стал и самым популярным люксовым брендом в январе. В первый месяц года такие автомобили были реализованы в количестве 16 экземпляров. Далее расположились Bentley (12 ед.), Lamborghini (10 ед.) и Ferrari (1 ед.), продаж новых Maserati и Aston Martin в прошлом месяце не зафиксировано.

24 февраля сообщалось, что средний возраст легковых автомобилей, зарегистрированных в России, составляет 15,5 года. Самыми возрастными оказались автомобили отечественных марок. На втором месте в этом рейтинге стали автомобили японских брендов.