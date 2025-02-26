ФСБ задержала планировавшего серию терактов в Ставрополе мужчину

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла в Ставрополе серию терактов, которую планировал совершить гражданин одной из стран Центральной Азии, сторонник украинского террористического военизированного объединения. Об этом 26 февраля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Действия злоумышленника координировал находившийся на Украине куратор. Агент готовился совершить нападение на здания органов власти и силовых структур Ставропольского края: главные управления МЧС и МВД, администрацию Промышленного района Ставрополя, военный госпиталь и военный комиссариат. Для терактов мужчина собирался использовать бутылки с зажигательной смесью.

Подозреваемый провел разведку территорий, купил химикаты и прочие необходимые вещи для изготовления зажигательных устройств. После совершения терактов мужчина хотел уехать на Украину и стать боевиком ее армии.

«В результате проведенных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано. По месту его жительства обнаружены и изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, а также средства связи преступника с инструкциями от украинского куратора», — говорится в сообщении ведомства.

Следственный отдел управления ФСБ России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 от 30, п «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Накануне, 25 февраля, управление ФСБ по Херсонской области задержало украинку, которая собирала сведения о расположении российских войск в регионе и отправляла их боевикам ВСУ. Кроме того, украинские военные сбросили ей с беспилотника взрывчатые вещества и компоненты для бомб, которые планировалось применить против армии РФ.