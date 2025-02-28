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1 марта — Ярилин день: как встречали весну на Руси

Народный праздник Ярилин день отметят в России 1 марта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Приход весны считается значимым событием во многих культурах. На Руси 1 марта отмечали Ярилин день — древний славянский праздник солнца и плодородия, олицетворяющий пробуждение природы. В 2025 году он выпадает на субботу. О его традициях, истории и приметах читайте в материале «Известий».

Ярилин день – 2025: история праздника

Традиция отмечать Ярилины дни уходит своими корнями в дохристианскую историю Руси, когда восточные славяне поклонялись богам природы. Предки считали Ярило юным, светловолосым божеством, которое весной пробуждалось, а летом достигало наибольшей силы. Его образ символизировал солнечную энергию, тепло и плодородие.

Ярило был одним из самых почитаемых славянских богов, покровителем земледелия, скотоводства и плодородия. 1 марта и 1 июля в его честь устраивались празднества, которые сопровождались широкими гуляньями, различными обрядами и ритуалами. Считалось, что в эти дни природа меняется, Ярило дарует земле тепло, людям — здоровье, а полям — богатый урожай.

До крещения Руси князем Владимиром в 988 году Ярилины дни отмечались очень широко. Однако даже после утверждения христианства многие обряды продолжали существовать, адаптируясь к новой религии.

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Исторические упоминания о Ярилином дне встречаются даже в церковных документах XVIII века. Например, епископ Тихон Задонский, живший в 1724–1783 годах, писал о народных гуляньях, посвященных Яриле, в Воронеже и его окрестностях. Также некоторые языческие обряды перекликались с Масленицей, Купальской ночью и другими календарными праздниками.

Обе даты празднования Ярилина дня связаны с естественными природными циклами. 1 марта символизирует начало весны, когда солнце набирает силу, снег начинает таять, природа просыпается. 1 июля знаменует «макушку лета», когда светило находится в зените, а на полях и в садах созревает урожай.

Традиции празднования Ярилина дня 1 марта

В древности на Руси 1 марта праздновали новый год, этот день сопровождался массовыми гуляньями, песнями, хороводами и обрядами, связанными с подготовкой к посевной. Работать на Ярилу было не принято, но крестьяне обращались к языческому божеству с просьбами о богатом урожае.

Одним из главных ритуалов праздника был выбор юноши или девушки, играющих роль Ярилы. Их сажали на белого коня, надевали венок из полевых цветов и вручали колосья пшеницы. После этого избранный объезжал поля — в народе верили, что там, где ступил «Ярилин конь», уродится богатый урожай.

В этот день наши предки проводили ярмарки и игры. Молодые парни соревновалась в силе и ловкости, устраивали кулачные бои. А вечером разжигали большие костры, вокруг которых водили хороводы. Считалось, что пламя очищает от бед и болезней.

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В этот день принято устраивать застолья и заботиться о домашних животных

Незамужние девушки в праздник устраивали гадания на суженого — плели венки и пускали их по реке, веря, что, в какую сторону те поплывут, оттуда явится жених. А если венок тонул, свадьбы в этом году ждать не стоило.

Повитухи 1 марта собирали снег, топили его и мыли талой водой лицо и руки, считалось, что это поможет родам пройти легко и без осложнений. Умываться ею следовало и самим роженицам.

Что можно и нельзя делать в Ярилин день

Древние славяне относились к Яриле с уважением и страхом. Чтобы не разгневать могущественное божество и не навлечь на себя серьезные беды, 1 марта у предков действовал ряд строгих запретов.

Ярилин день следовало проводить в праздничных гуляньях, семейных застольях или просто отдыхать в кругу близких, работать в этот день было не принято. Также считалось, что в праздник нужно обязательно выйти на улицу и подставить лицо первым солнечным лучам, чтобы привлечь удачу и благополучие.

В первый день весны запрещалось топтать снег, выбрасывать мусор, стирать белье и выливать грязную воду. Считалось, что такие действия могут привести к болезням и нищете. Также, во избежание затяжных финансовых проблем, не следовало пересчитывать мелкие деньги.

Еще один запрет касался ругани и сквернословия. Предки верили, что Ярило не любит ссор и неуважения, а нарушителей спокойствия ожидают тяжелые недуги.

В праздник не разрешалось стричь ногти после захода солнца — такой поступок сулил беду. Женщины 1 марта не занимались рукоделием, так как, согласно поверьям, вышитая или связанная в этот день одежда быстро придет в негодность и не принесет владельцу радости.

Народные приметы 1 марта

В Ярилин день было принято наблюдать за природой и делать выводы о том, какой будет погода в весенние месяцы. Если 1 марта было теплым, следовало ожидать скорого похолодания. В народе на этот счет говорили: «Если с первых дней весна разгульна, не застенчива — обманет, верить нечего». Снегопад на Ярилу сулил хороший урожай. Теплый ветер предвещал сырое лето, а северный ветер — холодное. Если на 1 марта приходилось новолуние, это предвещало засуху.

Ранее «Известия» рассказали о народных традициях и обычаях народного праздника Кирилл Весноуказчик.

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