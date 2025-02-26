Рубио назвал субсидирование некоторых союзников по НАТО со стороны США нечестным

США больше не могут субсидировать союзников по НАТО, которые недостаточно тратятся на оборону. Такое заявление 26 февраля сделал американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, Североатлантический альянс ставит под угрозу факт наличия у Соединенных Штатов союзников по НАТО, у которых почти нет вооруженных сил или достаточного числа эффективных военных. Госсекретарь уточнил, что эти государства не тратили средства на оборону на протяжении 40 лет.

«Страны тратят 1,5–1% от своих экономик. Мы попросту не можем продолжать субсидировать это. Это нечестно и неустойчиво», — сказал американский госсекретарь.

При этом Рубио отметил, что это касается «богатых стран», в частности, Западной Европы, которые имеют достаоточное количество ресурсов для вложения в национальную безопасность.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала 19 февраля заявил, что Европе стоит «выложить на стол» деньги и инвестировать в оборону больше средств, если страны хотят, чтобы их воспринимали всерьез.

В свою очередь, газета Financial Times сообщала, что власти Евросоюза рассматривают возможность перераспределить на оборонные нужды €93 млрд неиспользованных средств, изначально выделенных на восстановление после пандемии коронавируса.