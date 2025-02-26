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Рубио назвал субсидирование некоторых союзников по НАТО со стороны США нечестным

Рубио: США не могут спонсировать союзников по НАТО, которые не тратятся на оборону
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Janine Schmitz
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США больше не могут субсидировать союзников по НАТО, которые недостаточно тратятся на оборону. Такое заявление 26 февраля сделал американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, Североатлантический альянс ставит под угрозу факт наличия у Соединенных Штатов союзников по НАТО, у которых почти нет вооруженных сил или достаточного числа эффективных военных. Госсекретарь уточнил, что эти государства не тратили средства на оборону на протяжении 40 лет.

«Страны тратят 1,5–1% от своих экономик. Мы попросту не можем продолжать субсидировать это. Это нечестно и неустойчиво», — сказал американский госсекретарь.

При этом Рубио отметил, что это касается «богатых стран», в частности, Западной Европы, которые имеют достаоточное количество ресурсов для вложения в национальную безопасность.

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала 19 февраля заявил, что Европе стоит «выложить на стол» деньги и инвестировать в оборону больше средств, если страны хотят, чтобы их воспринимали всерьез.

В свою очередь, газета Financial Times сообщала, что власти Евросоюза рассматривают возможность перераспределить на оборонные нужды €93 млрд неиспользованных средств, изначально выделенных на восстановление после пандемии коронавируса.

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