В Белом доме заявили о финишной прямой по сделке о ресурсах Украины

США приблизились к финишу сделки об освоении редкоземельных минералов Украины. Об этом 26 февраля сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Мы очень близки к финишной черте в плане заключения этой сделки. <...> Как сказал вчера президент [США Дональд] Трамп, если [украинский лидер Владимир] Зеленский хочет приехать в Белый дом, чтобы подписать эту сделку, он открыт для этого», — отметила Левитт, передает телеканал Fox News.

Пресс-секретарь подчеркнула, что речь идет о визите Зеленского в Вашингтон, запланированном на 28 февраля.

Накануне сообщалось, что Украина согласилась на сделку с США по совместной разработке полезных ископаемых в связи с изменением Вашингтоном своих требований. Тогда же СМИ указывали, что украинский лидер, возможно, в скором времени посетит Вашингтон для встречи с Трампом на церемонии подписания сделки.

Британская газета Financial Times 23 февраля отметила, что Зеленский на встрече с главой минфина США Скоттом Бессентом при обсуждении сделки по редкоземельным металлам «был очень зол», между сторонами произошел конфликт.

В тот же день Трамп заявил, что собирается потребовать от Украины не только редкоземельные минералы, но и нефть, а также «всё, что сможет получить». Он заявил, что у Евросоюза есть возможность получить деньги обратно, в то время как у США — нет.