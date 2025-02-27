Эксперт назвала подходящее время для поиска работы

В условиях дефицита кадров активность работодателей в течение рабочей недели остается высокой. При этом, по статистике, наибольшее число предложений публикуется по вторникам, рассказали «Известиям» в сервисе «Работа.ру» 27 февраля. Эксперты объяснили, когда лучше искать работу.

По их данным, активность найма в компаниях в зависимости от отрасли может варьироваться. Так, наибольшее число предложений в IT публикуется по средам после 12:00, в торговле — по понедельникам с 12:00 до 15:00, в производстве активнее всего также открывают вакансии по средам с 14:00 до 16:00 часов, а для компаний из сферы строительства наиболее удобные дни для открытия вакансий — понедельник и вторник.

«Поиск подходящих вакансий и отправку откликов работодателям, судя по статистике, лучше планировать на первую половину любого рабочего дня — так для соискателей доступно наибольшее число новых предложений. Мы видим, что в этом году активность работодателей в зависимости от дня недели меняется слабо, но по часам рекрутеры обычно открывают новые предложения в послеобеденное время», — отметила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Ранее, 15 января, сообщалось, что каждый третий опрошенный россиянин (28%) запланировал сменить место работы в 2025 году. Об этом говорилось в результатах исследования Русской школы управления. Среди наиболее частых причин такого решения названы низкая зарплата (так ответили 47% опрошенных), отсутствие возможностей для профессионального роста (45%), отсутствие карьерных перспектив (39%).