В неполном составе: в России сократится число действующих банков

Сокращение числа банков в России продолжится темпами 2024 года, и к концу текущего года их останется меньше 300, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». В экспертном сообществе считают, что это естественный процесс, который ведет к оздоровлению отрасли. В том, могут ли ухудшиться условия по банковским продуктам и чего в целом ожидать клиентам, разбирались «Известия».

Последствия для клиентов

Снижение количества банков приведет к дальнейшему росту концентрации активов и прибыли крупнейших игроков рынка, заявила «Известиям» директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

— Вместе с тем ухудшения условий для клиентов ждать не стоит, поскольку в секторе остается достаточно много как крупных федеральных, так и региональных кредитных организаций, конкурирующих между собой, — отметила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Отмечаемое сокращение числа банков не окажет значительного влияния на развитие отрасли, подтвердил «Известиям» руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

— Позиции самых крупных игроков при этом сокращении не изменились, конкуренция остается крайне высокой. Банковские продукты обладают очень высокой типизацией: ни одна из организаций не может предложить продукт, по своим свойствам принципиально отличающийся от продуктов других банков. С учетом этого даже при меньшем числе игроков, чем сейчас, конкуренция между ними будет достаточно высокой, — считает он.

Пик количества банков пришелся на конец 1994-го – начало 1995 года, сообщил «Известиям» доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов. Тогда в стране было около 2500 кредитных организаций.

— После этого количество банков в России неизменно сокращалось в среднем по 40–50 за год. Хотя за последние годы всё же не столь высокими темпами. За 2019-й количество организаций сократилось на 38, в 2020 году — на 36; в 2021-м — на 31; в 2022-м — на девять; в 2023-м — на две; в 2024-м — на 10, — рассказал эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом условия по банковским продуктам гораздо сильнее зависят от регуляторной и монетарной политики Банка России, в том числе по ключевой ставке, и от объемов средств, выделяемых государством на различные программы льготного кредитования (например, по семейной ипотеке или кредитам для МСП).

— На сокращение количества банков мы бы отвели 1–2% влияния [на условия по банковским продуктам]. Остальные 98% — это влияние иных факторов. Мы не берем ситуацию, когда с рынка уходит банк, предлагающий на рынке уникальные для клиентов банковские продукты или сервисы, — считает эксперт.

Сокращение числа банков в России не стоит воспринимать как негативный тренд, заметил в беседе с «Известиями» эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан.

— Напротив, этот процесс направлен на укрепление стабильности финансового сектора и повышение качества услуг для клиентов. Меньшее число банков означает, что оставшиеся игроки будут более устойчивыми, профессиональными и способными предлагать клиентам надежные и прозрачные продукты, — подчеркнул он. — Этот тренд связан с ужесточением требований Банка России к капиталу, риск-менеджменту и прозрачности операций, что минимизирует риски для клиентов и снижает вероятность банкротств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сокращение числа банков, по его словам, не приведет к снижению конкуренции. Напротив, оставшиеся игроки будут бороться за клиентов, предлагая более выгодные условия, качественный сервис и инновационные продукты. Это может выразиться в снижении комиссий, улучшении условий по кредитам и депозитам, а также в развитии цифровых сервисов.

— Крупные банки, которые остаются на рынке, активно инвестируют в цифровизацию, что означает для клиентов доступ к более удобным и современным сервисам, таким как мобильные приложения, онлайн-кредитование и удаленное обслуживание, — сказал Алексей Лоссан. — В конечном итоге, сокращение числа банков направлено на создание более стабильной и прозрачной финансовой системы. Это повышает доверие клиентов к банковскому сектору в целом и положительно сказывается на экономике страны. Условия по банковским продуктам не ухудшатся, а, напротив, станут более выгодными.

Оздоровление сектора

Сокращение числа банков в России — естественный процесс, который ведет к оздоровлению сектора, подтвердил «Известиям» член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин. С рынка уходят слабые игроки, не выдерживающие конкуренции, а также те, кто использовал «серые» схемы. В результате остаются крупные и надежные банки с устойчивыми бизнес-моделями.

— Это приведет к росту доверия к банковской системе. Крупные банки обладают лучшей ликвидностью, стабильными источниками фондирования и более развитыми цифровыми сервисами. Они способны обеспечивать клиентов качественными финансовыми продуктами и снижать риски для вкладчиков, — заверил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На условиях по банковским продуктам, по его мнению, это может сказаться по-разному. С одной стороны, укрупнение сектора приведет к большей стабильности ставок и меньшему количеству резких изменений условий обслуживания. С другой, уменьшение числа игроков может снизить конкуренцию, что иногда приводит к росту ставок по кредитам и снижению доходности вкладов. Однако на крупных игроков также действует регулятор, который следит за доступностью финансовых услуг.

— В целом, сокращение числа банков — шаг к более прозрачному и надежному рынку, что позитивно для экономики в долгосрочной перспективе, — считает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сокращение числа банков — процесс естественный и носит эволюционный характер. С рынка уходят слабые игроки, что способствует оздоровлению всей банковской системы, уверен к. э. н., доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» ФФБ РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

— Я думаю, на стабильности банковской системы в целом и на физлицах это негативно не скажется, — сказал «Известиям» эксперт. — Ожидается, что число банков сократится примерно на 10–20 учреждений, однако этот процесс не представляет угрозы для стабильности финансовой системы страны. При улучшении внешнеполитической ситуации и внешнеэкономических связей возможно появление новых игроков на рынке, поскольку потенциал для развития банковских продуктов остается высоким.

Изменение сектора

В банковском секторе все последние годы проходила консолидация капитала и компетенций в руках нескольких десятков крупнейших банков, напомнил «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Сокращение общего числа банков будет проходить прежде всего за счет поглощений со стороны крупных банков. Доступ частных клиентов к банковским продуктам при этом почти не пострадает из-за цифровизации банковских операций.

— Наибольшая конкуренция наблюдается среди системообразующих банков. Небольшие кредитные организации не могут составить им конкуренцию из-за современной специфики банковского бизнеса, которая подразумевает необходимость предоставления качественных цифровых сервисов и наличия широкой партнерской сети. Это под силу лишь небольшому числу банков, которые готовы масштабировать бизнес во всех регионах и даже конкурируют за рубежом, — уверен эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Процесс консолидации сектора, по его мнению, может иметь негативные последствия лишь для регионального бизнеса, которому проще решать вопросы проведения трансакций и банковского обслуживания с местными региональными банками.

Однако всё же есть небольшой риск, что банки начнут предлагать более ограниченную линейку продуктов, так как у них не будет необходимости в активном привлечении клиентов, и это может привести к стандартизации услуг, заявила «Известиям» финансовый советник страхового брокера Mainsgroup Ольга Дементьева.

— К тому же, клиенты начнут искать более гибкие финансовые решения, что, возможно, приведет к росту альтернативных финансовых небанковских учреждений, — сказала эксперт.

«Известия» направили запросы в ЦБ и Минфин, но на момент публикации ответы получены не были.