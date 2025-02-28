Реклама
Прямой эфир
Мир
Норвежская компания заявила о планах производства ракет NASAMS на Украине
Мир
Экс-президент Франции Олланд призвал не считать Трампа союзником Парижа
Мир
Путин одобрил ратификацию договора с Белоруссией о гарантиях безопасности
Общество
Суд отправил в СИЗО генерала Попова по делу о мошенничестве
Армия
Средства ПВО сбили 17 украинских беспилотников над шестью регионами России
Политика
Военный аналитик указал на бессилие Украины без помощи США
Пресс-релизы
Газета «Известия» стала лидером по цитируемости в первый месяц 2025 года
Мир
В Норвегии указали на заблуждение Британии в отношении Трампа
Мир
WSJ узнала о планах Трампа утвердить английский официальным языком США
Общество
В Рязани арестовали экс-зампредседателя правительства региона по делу о взятке
Мир
СМИ заявили о страхе в странах Европы по поводу возможной сделки между РФ и США
Происшествия
Губернатор Тверской области сообщил об отражении атаки БПЛА на регион
Мир
В Белом доме заявили о недопустимости использования США другими странами
Армия
Силы ПВО сбили 53 украинских беспилотника над четырьмя регионами России
Экономика
Покупатели квартир в Москве стали больше интересоваться высокобюджетным жильем
Мир
В США озаботились «утечкой мозгов» из правительства из-за деятельности Маска
Происшествия
В Петербурге автобус столкнулся с семью автомобилями и сбил насмерть женщину
Сюжет:

Приметы на весну: в природе и погоде, о злых духах и потустороннем мире

«Известия» собрали самые популярные приметы весны
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Весна — особое время года, когда природа словно оживает после долгой зимы. Издревле с этим периодом было связано множество народных примет, по которым определяли погоду и будущий урожай. «Известия» собрали самые популярные приметы весны.

Весенние приметы в природе и погоде

В старину большое внимание уделяли происходящим изменениям в природе. Особенно в первые дни весны. Согласно наблюдениям, если с крыш свисают длинные сосульки, то тепло наступит еще не скоро. Молния, сверкающая в небе, предвещает засушливое лето, а первый весенний гром — признак плодородия.

Погоду предсказывали и по перелетным птицам. Так, теплую весну обещает ранний прилет грачей. Когда прилетели дрозды, это тоже говорит о том, что морозов уже не будет. Еще одним предвестником тепла являются скворцы. В народе говорили: «Увидел скворца — весна у крыльца». Тепло предвещают и купающиеся в лужах воробьи. А если слышно дятла, то весна будет поздней.

Изменения погоды хорошо чувствуют животные, проживающие рядом с человеком. Недаром их называют домашними синоптиками. Например, если кошка спит на спине, то можно ожидать ясную солнечную погоду. А если закрывает лапой нос — к похолоданию. О скорой стуже можно судить и по свернувшейся калачиком собаке или поджимающей лапы домашней птице.

Нетеплый прием: какая погода ожидает россиян в марте
В первый месяц весны синоптики обещают морозы

Также природные явления связывали с календарными датами. Наши предки замечали, в какой день шел дождь, когда была роса, иней или туман, и делали долгосрочные прогнозы.

Например, если на Архипа 4 марта снежный занос — к поздней траве. А если 9 марта в Иванов день (церковный праздник в честь Иоанна Предтечи) снежно, то снег не сойдет до апреля. Еще считалось, какая погода стоит 14 марта на Евдокию Плющиху, такой же она будет и летом. Плохой приметой был снег, выпавший на Федота Ветроноса в середине месяца. Это сулило падение скота и неурожай.

Мистические и потусторонние приметы на весну – 2025

В старину верили, что вместе с природой просыпаются и злые духи. Их старались задобрить и подкормить, чтобы нечистая не натворила бед. В доме развешивали обереги, а также проводили различные обряды для защиты жилища и скота.

Нехорошими предзнаменованиями считались внезапно открывшееся окно, сорвавшаяся с петель дверь или появившаяся на зеркале трещина. Беду предвещало и необычное поведение птиц. Прежде всего, воронов и голубей, которых считали связующим звеном с потусторонним миром.

Лунный календарь на 2025 год: прогноз по месяцам
Астрологи назвали лучшие дни для преображения и оздоровительных процедур

Например, появление ворона или тройной крик сыча толковали как предвестника смерти. У кукушки спрашивали об оставшихся годах и верили, что если птица прокукует за спиной, то жизнь человека уже позади.

Также в народе прислушивались к сновидениям, которые, как считалось, содержат подсказки о будущем. Если ночью привиделся образ покойного родственника, то такие сны считали знаком свыше: значит, дух близкого человека пытается предупредить о чем-то важном.

Еще в старину верили, что, возвращаясь поздно вечером домой, не нужно откликаться на зов других людей, а также пускать приблудных животных в дом. Под их видом в жилище могла проникнуть нечистая сила. Кроме того, ранней весной опасались ходить в лес и на болота, чтобы не столкнуться с брачующимися животными.

Ранее «Известия» рассказали о зимний народных приметах.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025