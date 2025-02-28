Приметы на весну: в природе и погоде, о злых духах и потустороннем мире

Весна — особое время года, когда природа словно оживает после долгой зимы. Издревле с этим периодом было связано множество народных примет, по которым определяли погоду и будущий урожай. «Известия» собрали самые популярные приметы весны.

Весенние приметы в природе и погоде

В старину большое внимание уделяли происходящим изменениям в природе. Особенно в первые дни весны. Согласно наблюдениям, если с крыш свисают длинные сосульки, то тепло наступит еще не скоро. Молния, сверкающая в небе, предвещает засушливое лето, а первый весенний гром — признак плодородия.

Погоду предсказывали и по перелетным птицам. Так, теплую весну обещает ранний прилет грачей. Когда прилетели дрозды, это тоже говорит о том, что морозов уже не будет. Еще одним предвестником тепла являются скворцы. В народе говорили: «Увидел скворца — весна у крыльца». Тепло предвещают и купающиеся в лужах воробьи. А если слышно дятла, то весна будет поздней.

Изменения погоды хорошо чувствуют животные, проживающие рядом с человеком. Недаром их называют домашними синоптиками. Например, если кошка спит на спине, то можно ожидать ясную солнечную погоду. А если закрывает лапой нос — к похолоданию. О скорой стуже можно судить и по свернувшейся калачиком собаке или поджимающей лапы домашней птице.

Также природные явления связывали с календарными датами. Наши предки замечали, в какой день шел дождь, когда была роса, иней или туман, и делали долгосрочные прогнозы.

Например, если на Архипа 4 марта снежный занос — к поздней траве. А если 9 марта в Иванов день (церковный праздник в честь Иоанна Предтечи) снежно, то снег не сойдет до апреля. Еще считалось, какая погода стоит 14 марта на Евдокию Плющиху, такой же она будет и летом. Плохой приметой был снег, выпавший на Федота Ветроноса в середине месяца. Это сулило падение скота и неурожай.

Мистические и потусторонние приметы на весну – 2025

В старину верили, что вместе с природой просыпаются и злые духи. Их старались задобрить и подкормить, чтобы нечистая не натворила бед. В доме развешивали обереги, а также проводили различные обряды для защиты жилища и скота.

Нехорошими предзнаменованиями считались внезапно открывшееся окно, сорвавшаяся с петель дверь или появившаяся на зеркале трещина. Беду предвещало и необычное поведение птиц. Прежде всего, воронов и голубей, которых считали связующим звеном с потусторонним миром.

Например, появление ворона или тройной крик сыча толковали как предвестника смерти. У кукушки спрашивали об оставшихся годах и верили, что если птица прокукует за спиной, то жизнь человека уже позади.

Также в народе прислушивались к сновидениям, которые, как считалось, содержат подсказки о будущем. Если ночью привиделся образ покойного родственника, то такие сны считали знаком свыше: значит, дух близкого человека пытается предупредить о чем-то важном.

Еще в старину верили, что, возвращаясь поздно вечером домой, не нужно откликаться на зов других людей, а также пускать приблудных животных в дом. Под их видом в жилище могла проникнуть нечистая сила. Кроме того, ранней весной опасались ходить в лес и на болота, чтобы не столкнуться с брачующимися животными.

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