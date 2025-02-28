Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Первый месяц весны принесет множество изменений в законодательную сферу. Россияне смогут устанавливать запрет на получение потребительского кредита, подписывать трудовые договоры электронно, а за своевременной и полной выплатой зарплат будут следить специальные межведомственные комиссии. О самых важных новинках, которые начинают действовать с марта, читайте в традиционном обзоре «Известий».

Самозапрет на кредиты

С 1 марта 2025 года россияне смогут самостоятельно устанавливать запреты на получение потребительского кредита. Соответствующее заявление можно подать через «Госуслуги», с осени такая возможность появится и в МФЦ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В свою очередь, МФО и финансовые организации будут обязаны при рассмотрении заявки на кредитование проверить, не стоит ли запрет в кредитной истории клиента. В ином случае человеку откажут в заключении договора. Самозапрет не затронет ипотечные и автокредиты, а также образовательные кредиты с господдержкой.

Оплата ЖКУ

Согласно поправкам в постановление правительства РФ от 6 мая 2011 года №354, с 1 марта при расчете платы за коммунальные услуги станут учитывать определенные нюансы. Например, понятие «общая площадь жилого помещения» будет привязано к Жилищному кодексу РФ, что исключает метраж балконов, лоджий, веранд и террас при начислении суммы оплаты. Также документ подробно прописывает способ подтверждения общей площади помещения для расчета платы за ЖКУ: приоритетом считаются сведения из ЕГРН. Перерасчет за прошедший период, если гражданину начисляли плату за излишнюю площадь жилья, производиться не будет.

Изменения затронут и плату за отопление в случаях, если общедомовой счетчик тепла выйдет из строя. Тогда расчет произведут, исходя из среднемесячного объема потребления тепла, рассчитанного за 12 последних месяцев, — ранее сумма начислялась по общим правилам за полугодовой период, что приводило к большому перекосу из-за сезона, когда случилась поломка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Также постановление меняет порядок выбора региональными властями способа оплаты отопления. Если раньше принять решение о переходе на систему оплаты отопления в течение отопительного сезона или равномерно в течение года власти могли один раз в год (до 1 октября), то сейчас это станет возможным не позднее, чем за три месяца до начала отопительного сезона. А вот передумать и вернуться на равномерную оплату в течение года будет уже нельзя.

Для Москвы продолжают действовать особые правила, которые останутся без изменений.

Порядок на участке

С 1 марта 2025 года ужесточат контроль за содержанием садовых и огородных земельных участков, а также участков в населенных пунктах. Несоблюдение новых требований будет грозить владельцам потерей участка — его продадут на публичных торгах.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Чтобы избежать такого сценария, необходимо расчищать территорию от сорняков, кустов и деревьев (если они не предназначены для озеленения), не допускать захламления различными предметами и мусором, проводить рекультивацию земель, выравнивать участок или проводить его осушение или увлажнение при необходимости.

Согласно закону от 08.08.2024 №307-ФЗ, срок освоения участка теперь составляет три года.

Ипотека

С марта 2025 года ЦБ снижает надбавки к коэффициентам риска по некоторым ипотечным кредитам. Это затронет займы, выданные на новое жилье с первым взносом 20–30% с показателем долговой нагрузки менее 70%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Таким образом, при выдаче ипотеки финансовые организации смогут использовать меньше капитала. Предполагается, что нововведение увеличит готовность банков работать с ипотекой.

Учет автомобилей и ОСАГО

С весны изменится порядок постановки транспортных средств на регистрационный учет в Госавтоинспекции. Это коснется как физических, так и юридических лиц. В частности, были скорректированы отдельные правила прекращения государственного учета транспортного средства и снятия с него в связи с отчуждением, угоном и гибелью. Так, бывший собственник сможет подать необходимое заявление через «Госуслуги», если договор заключался с помощью этого портала или у нотариуса .

В случае, если договор был заключен в простой письменной форме и не удостоверялся, бывший собственник сможет обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции с оригиналом документа через 10 дней . Снять автомобиль или другое ТС с госучета получится, если оно похищено, угнано или числится в розыске. Неуплата утилизационного сбора при ввозе транспортного средства из-за границы становится новым основанием для отказа в его регистрации . При этом определять, в полном ли объеме уплачен утильсбор на конкретное ТС, будут таможенные органы.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Помимо этого, с 1 марта 2025 года ОСАГО исключат из перечня документов, необходимых для регистрации авто.

Также с марта 2025 года ранее планировали запустить эксперимент по введению видеофиксации автомобилистов без действующего полиса ОСАГО, однако пока соответствующий документ подписан не был. По задумке, устройства должны передавать в информационную систему ГИБДД сведения о номерных знаках машин, где они будут сопоставляться с данными системы страхования. Если после первоначальной и повторной проверки не обнаружится прикрепленный действующий полис ОСАГО, нарушитель получит предупреждение через «Госуслуги».

Собрания собственников

1 марта начинают действовать поправки в Жилищный кодекс РФ, которые затронут правила проведения общих собраний собственников помещений многоквартирного дома. Все уведомления о проведении таких мероприятий будут передаваться через портал «Госуслуги», также информация об этом должна быть заранее размещена в общедоступных местах: например, на досках объявлений в подъездах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Там же, в личном кабинете, получится ознакомиться с принятыми решениями и получить протоколы собрания — эти сведения будут автоматически передаваться на сервис после размещения в ГИС ЖКЗ или региональной информационной системе. Проводить сбор собственников помещений многоквартирного дома в заочной форме теперь разрешается только на указанных выше платформах.

Администраторов общего собрания обяжут вносить в систему данные о каждом участнике голосования, информацию о документах, подтверждающих его право собственности на помещение в доме, решения собственника по каждому пункту повестки и его СНИЛС.

Кроме того, собственники смогут самостоятельно инициировать общее собрание, если наберут не менее 10% голосов от общего количества.

Аттестация таксистов

Еще с 1 сентября 2023 года все водители легкового такси обязаны пройти аттестацию для перевозки пассажиров и багажа. Добровольное тестирование проводится с 12 августа прошлого года, а с 1 марта 2025-го оно станет обязательным в Москве и Московской области. В ином случае таксиста отключат от служб заказа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Чтобы сдать тест, водителям нужно за 20 минут правильно ответить на 10 случайных вопросов из 300. Они включают такие темы, как знание города, его достопримечательностей, правила перевозки пассажиров и багажа, а также порядок действий на случай чрезвычайных ситуаций.

Проходить аттестацию можно как онлайн, так и в одном из пяти центров, но, если человек не сдал электронный экзамен с двух попыток, ему придется явиться на него лично.

Больницы и религия

Минздрав России утвердил порядок допуска священнослужителей в больницы — он заработает с марта этого года. В медицинские учреждения в установленные часы будут допускать представителей централизованной религиозной организации или ее подструктуры. При этом священников обяжут соблюдать определенные правила безопасности. Например, отключать средства связи или переводить их в беззвучный режим, приходить к больному в установленные клиникой часы. В палате реанимации и интенсивной терапии смогут находиться не более двух священнослужителей одновременно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Разрешение на посещение больного должен выдать руководитель организации, но в тяжелых случаях, если священник понадобится в выходной день или во внеурочное время, это может сделать дежурный врач.

Также ведомство рекомендует больницам выделить специальное помещение для богослужений и других религиозных обрядов и церемоний.

Изменения в трудовом законодательстве

С 1 марта 2025 года начинают действовать сразу несколько изменений в трудовом законодательстве, которые затронут как работодателей, так и сотрудников. В частности, это коснется перечня противопоказаний для отдельных видов труда, процедуры наставничества, компенсации при увольнении неиспользованных отгулов, а также борьбы с задержками зарплаты.

Заключить трудовой договор станет проще — с марта это получится сделать онлайн, используя электронную подпись , при этом соглашение будет иметь ту же юридическую силу, что и бумажная версия.

В ТК РФ появится статья, регулирующая наставничество. Такой вид деятельности требует письменного согласия специалиста; сроки, функции и плату за них необходимо указать в трудовом договоре или допсоглашении.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме того, официально закрепят обязанность работодателей выплачивать при увольнении компенсацию за неиспользованные дни отдыха, за работу в выходные и праздники . Речь идет обо всех отгулах, не использованных в период трудовой деятельности на конкретном месте работы. Также сотрудники смогут брать день в течение года с даты выполнения обязанностей в выходной или праздник, а также присоединять его к отпуску в этом периоде.

С весны в Трудовом кодексе также закрепят меры против задержек зарплаты, включая профилактику и мониторинг, привлечение к ответственности, содействие в погашении долга по зарплате и прочее. Следить за этим будут специально сформированные межведомственные комиссии субъектов РФ.

С марта требования к аптечкам для оказания первой помощи персоналу начнут касаться не только их комплектации, но и размещения, хранения и использования такого набора. Работодателю придется учитывать количество аптечек, а также мнение первичной профсоюзной организации или иного представительного органа сотрудников.

Прочее

С 1 марта заработают СанПиН 2.3/2.4.3590-20, которые обязаны соблюдать в общепите. При реализации готовых блюд нужно будет предоставлять документы, подтверждающие соответствие пищевой продукции обязательным требованиям, а на линии раздачи в садах, школах, детских больницах и других заведениях «детского общепита» должны быть термометры для контроля температуры пищи. Срок реализации блюд в таких учреждениях — не более двух часов.

Также с весны действует новый ГОСТ по управлению многоквартирными домами: Р 56038-2023, который предусматривает несколько нововведений для управляющих организаций. В том числе, они станут заниматься ведением страниц в популярных социальных сетях и мессенджерах, а также координировать общедомовые чаты. При этом ГОСТ носит добровольный характер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Начиная с 1 марта собственников начнут штрафовать за наличие на участке построек, не зарегистрированных в Росреестре. Строительство и реконструкция объектов будут считаться завершенными только после постановки их на кадастровый учет. В ином случае человеку может грозить штраф.

Изменения ожидаются и в сфере строительства. Согласно новым требованиям, с первого дня весны на все строительные материалы, использующиеся в жилых и коммерческих зданиях, нужно будет получать сертификаты соответствия.

С марта нынешнего года отделка квартиры может соответствовать не техрегламенту, а собственному стандарту застройщика. При этом последний всё равно должен отвечать минимальным требованиям Минстроя.