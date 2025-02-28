Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Первый месяц весны принесет множество изменений в законодательную сферу. Россияне смогут устанавливать запрет на получение потребительского кредита, подписывать трудовые договоры электронно, а за своевременной и полной выплатой зарплат будут следить специальные межведомственные комиссии. О самых важных новинках, которые начинают действовать с марта, читайте в традиционном обзоре «Известий».
Самозапрет на кредиты
С 1 марта 2025 года россияне смогут самостоятельно устанавливать запреты на получение потребительского кредита. Соответствующее заявление можно подать через «Госуслуги», с осени такая возможность появится и в МФЦ.
В свою очередь, МФО и финансовые организации будут обязаны при рассмотрении заявки на кредитование проверить, не стоит ли запрет в кредитной истории клиента. В ином случае человеку откажут в заключении договора. Самозапрет не затронет ипотечные и автокредиты, а также образовательные кредиты с господдержкой.
Оплата ЖКУ
Согласно поправкам в постановление правительства РФ от 6 мая 2011 года №354, с 1 марта при расчете платы за коммунальные услуги станут учитывать определенные нюансы. Например, понятие «общая площадь жилого помещения» будет привязано к Жилищному кодексу РФ, что исключает метраж балконов, лоджий, веранд и террас при начислении суммы оплаты. Также документ подробно прописывает способ подтверждения общей площади помещения для расчета платы за ЖКУ: приоритетом считаются сведения из ЕГРН. Перерасчет за прошедший период, если гражданину начисляли плату за излишнюю площадь жилья, производиться не будет.
Изменения затронут и плату за отопление в случаях, если общедомовой счетчик тепла выйдет из строя. Тогда расчет произведут, исходя из среднемесячного объема потребления тепла, рассчитанного за 12 последних месяцев, — ранее сумма начислялась по общим правилам за полугодовой период, что приводило к большому перекосу из-за сезона, когда случилась поломка.
Также постановление меняет порядок выбора региональными властями способа оплаты отопления. Если раньше принять решение о переходе на систему оплаты отопления в течение отопительного сезона или равномерно в течение года власти могли один раз в год (до 1 октября), то сейчас это станет возможным не позднее, чем за три месяца до начала отопительного сезона. А вот передумать и вернуться на равномерную оплату в течение года будет уже нельзя.
Для Москвы продолжают действовать особые правила, которые останутся без изменений.
Порядок на участке
С 1 марта 2025 года ужесточат контроль за содержанием садовых и огородных земельных участков, а также участков в населенных пунктах. Несоблюдение новых требований будет грозить владельцам потерей участка — его продадут на публичных торгах.
Чтобы избежать такого сценария, необходимо расчищать территорию от сорняков, кустов и деревьев (если они не предназначены для озеленения), не допускать захламления различными предметами и мусором, проводить рекультивацию земель, выравнивать участок или проводить его осушение или увлажнение при необходимости.
Согласно закону от 08.08.2024 №307-ФЗ, срок освоения участка теперь составляет три года.
Ипотека
С марта 2025 года ЦБ снижает надбавки к коэффициентам риска по некоторым ипотечным кредитам. Это затронет займы, выданные на новое жилье с первым взносом 20–30% с показателем долговой нагрузки менее 70%.
Таким образом, при выдаче ипотеки финансовые организации смогут использовать меньше капитала. Предполагается, что нововведение увеличит готовность банков работать с ипотекой.
Учет автомобилей и ОСАГО
С весны изменится порядок постановки транспортных средств на регистрационный учет в Госавтоинспекции. Это коснется как физических, так и юридических лиц. В частности, были скорректированы отдельные правила прекращения государственного учета транспортного средства и снятия с него в связи с отчуждением, угоном и гибелью. Так, бывший собственник сможет подать необходимое заявление через «Госуслуги», если договор заключался с помощью этого портала или у нотариуса.
В случае, если договор был заключен в простой письменной форме и не удостоверялся, бывший собственник сможет обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции с оригиналом документа через 10 дней. Снять автомобиль или другое ТС с госучета получится, если оно похищено, угнано или числится в розыске. Неуплата утилизационного сбора при ввозе транспортного средства из-за границы становится новым основанием для отказа в его регистрации. При этом определять, в полном ли объеме уплачен утильсбор на конкретное ТС, будут таможенные органы.
Помимо этого, с 1 марта 2025 года ОСАГО исключат из перечня документов, необходимых для регистрации авто.
Также с марта 2025 года ранее планировали запустить эксперимент по введению видеофиксации автомобилистов без действующего полиса ОСАГО, однако пока соответствующий документ подписан не был. По задумке, устройства должны передавать в информационную систему ГИБДД сведения о номерных знаках машин, где они будут сопоставляться с данными системы страхования. Если после первоначальной и повторной проверки не обнаружится прикрепленный действующий полис ОСАГО, нарушитель получит предупреждение через «Госуслуги».
Собрания собственников
1 марта начинают действовать поправки в Жилищный кодекс РФ, которые затронут правила проведения общих собраний собственников помещений многоквартирного дома. Все уведомления о проведении таких мероприятий будут передаваться через портал «Госуслуги», также информация об этом должна быть заранее размещена в общедоступных местах: например, на досках объявлений в подъездах.
Там же, в личном кабинете, получится ознакомиться с принятыми решениями и получить протоколы собрания — эти сведения будут автоматически передаваться на сервис после размещения в ГИС ЖКЗ или региональной информационной системе. Проводить сбор собственников помещений многоквартирного дома в заочной форме теперь разрешается только на указанных выше платформах.
Администраторов общего собрания обяжут вносить в систему данные о каждом участнике голосования, информацию о документах, подтверждающих его право собственности на помещение в доме, решения собственника по каждому пункту повестки и его СНИЛС.
Кроме того, собственники смогут самостоятельно инициировать общее собрание, если наберут не менее 10% голосов от общего количества.
Аттестация таксистов
Еще с 1 сентября 2023 года все водители легкового такси обязаны пройти аттестацию для перевозки пассажиров и багажа. Добровольное тестирование проводится с 12 августа прошлого года, а с 1 марта 2025-го оно станет обязательным в Москве и Московской области. В ином случае таксиста отключат от служб заказа.
Чтобы сдать тест, водителям нужно за 20 минут правильно ответить на 10 случайных вопросов из 300. Они включают такие темы, как знание города, его достопримечательностей, правила перевозки пассажиров и багажа, а также порядок действий на случай чрезвычайных ситуаций.
Проходить аттестацию можно как онлайн, так и в одном из пяти центров, но, если человек не сдал электронный экзамен с двух попыток, ему придется явиться на него лично.
Больницы и религия
Минздрав России утвердил порядок допуска священнослужителей в больницы — он заработает с марта этого года. В медицинские учреждения в установленные часы будут допускать представителей централизованной религиозной организации или ее подструктуры. При этом священников обяжут соблюдать определенные правила безопасности. Например, отключать средства связи или переводить их в беззвучный режим, приходить к больному в установленные клиникой часы. В палате реанимации и интенсивной терапии смогут находиться не более двух священнослужителей одновременно.
Разрешение на посещение больного должен выдать руководитель организации, но в тяжелых случаях, если священник понадобится в выходной день или во внеурочное время, это может сделать дежурный врач.
Также ведомство рекомендует больницам выделить специальное помещение для богослужений и других религиозных обрядов и церемоний.
Изменения в трудовом законодательстве
С 1 марта 2025 года начинают действовать сразу несколько изменений в трудовом законодательстве, которые затронут как работодателей, так и сотрудников. В частности, это коснется перечня противопоказаний для отдельных видов труда, процедуры наставничества, компенсации при увольнении неиспользованных отгулов, а также борьбы с задержками зарплаты.
Заключить трудовой договор станет проще — с марта это получится сделать онлайн, используя электронную подпись, при этом соглашение будет иметь ту же юридическую силу, что и бумажная версия.
В ТК РФ появится статья, регулирующая наставничество. Такой вид деятельности требует письменного согласия специалиста; сроки, функции и плату за них необходимо указать в трудовом договоре или допсоглашении.
Кроме того, официально закрепят обязанность работодателей выплачивать при увольнении компенсацию за неиспользованные дни отдыха, за работу в выходные и праздники. Речь идет обо всех отгулах, не использованных в период трудовой деятельности на конкретном месте работы. Также сотрудники смогут брать день в течение года с даты выполнения обязанностей в выходной или праздник, а также присоединять его к отпуску в этом периоде.
С весны в Трудовом кодексе также закрепят меры против задержек зарплаты, включая профилактику и мониторинг, привлечение к ответственности, содействие в погашении долга по зарплате и прочее. Следить за этим будут специально сформированные межведомственные комиссии субъектов РФ.
С марта требования к аптечкам для оказания первой помощи персоналу начнут касаться не только их комплектации, но и размещения, хранения и использования такого набора. Работодателю придется учитывать количество аптечек, а также мнение первичной профсоюзной организации или иного представительного органа сотрудников.
Прочее
С 1 марта заработают СанПиН 2.3/2.4.3590-20, которые обязаны соблюдать в общепите. При реализации готовых блюд нужно будет предоставлять документы, подтверждающие соответствие пищевой продукции обязательным требованиям, а на линии раздачи в садах, школах, детских больницах и других заведениях «детского общепита» должны быть термометры для контроля температуры пищи. Срок реализации блюд в таких учреждениях — не более двух часов.
Также с весны действует новый ГОСТ по управлению многоквартирными домами: Р 56038-2023, который предусматривает несколько нововведений для управляющих организаций. В том числе, они станут заниматься ведением страниц в популярных социальных сетях и мессенджерах, а также координировать общедомовые чаты. При этом ГОСТ носит добровольный характер.
Начиная с 1 марта собственников начнут штрафовать за наличие на участке построек, не зарегистрированных в Росреестре. Строительство и реконструкция объектов будут считаться завершенными только после постановки их на кадастровый учет. В ином случае человеку может грозить штраф.
Изменения ожидаются и в сфере строительства. Согласно новым требованиям, с первого дня весны на все строительные материалы, использующиеся в жилых и коммерческих зданиях, нужно будет получать сертификаты соответствия.
С марта нынешнего года отделка квартиры может соответствовать не техрегламенту, а собственному стандарту застройщика. При этом последний всё равно должен отвечать минимальным требованиям Минстроя.
Еще с весны этого года запрещается продавать зажигалки и энергетические напитки несовершеннолетним — в этом отношении будет действовать порядок, предусмотренный для реализации алкогольной продукции.