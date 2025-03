Подкрались незаметно: Ким Уайлд подходит ближе, The Night Flight Orchestra требуют Луну

В последний месяц зимы самое время для оптимизма и ожидания весны. В этом нам в помощь рок-н-ролльщики со всего мира, от Швеции до Казахстана. «Известия» — о самых интересных музыкальных новинках ушедшего месяца, которые вы могли пропустить.

The Night Flight Orchestra

Give Us the Moon

Шведский октет энтузиастов ретрозвучания продолжает свои упражнения в области авиационной романтики — вот уже седьмой альбом. И, надо сказать, на сей раз они, пожалуй, превзошли самих себя. Да, все привычные поклонникам ассоциации и «референтные точки» — Foreigner, Journey, Saga, Boston, Bon Jovi — на месте, но теперь «команда молодости нашей» сумела настолько вжиться в образ героев стадионного рока, что уже на первом же треке хочется взглянуть на календарь: а вдруг правда на дворе опять 1985-й? За такое и Луну с неба (которую зачем-то требуют в названии диска) отдать можно.

Слушайте Give Us The Moon — The Night Flight Orchestra на Яндекс Музыке

Новый гитарист Расмус Эрнборн виртуозно терзает струны, явно хорошо изучив записи и Нила Шона из Boston, и своего предшественника в группе Дэвида Андерссона (увы, умершего в 2022 году). Собственно, состав «Оркестра ночных полетов» был и остается одним из самых больших сюрпризов группы. Компанию коллег собрали в 2022 году вокалист суровых дет-металлистов Soilwork Бьорн Стрид и басист Arch Enemy (а до того Mercyful Fate) Шарли Д’Анджело — отдохнуть, развеяться, вспомнить детские годы чудесные. Неожиданно проект оказался успешным — даже больше, чем основные места работы музыкантов. Похоже, что спрос на громкий, мелодичный, а главное, оптимистичный поп-рок никуда не исчез, несмотря на капризы моды.

Kim Wilde

Closer

Впрочем, и настоящие герои — то есть героини — 1980-х не дремали. Ким Уайлд, одна из главных секс-символов десятилетия, выпустила новый альбом, продолжающий линию, начатую в 1988 году хитовым диском Close. Для работы над первым за семь лет новым диском вновь собралось почти всё семейство Уайлдов — за исключением отца, 85-летнего патриарха сцена Марти (некогда написавшего все ранние хиты дочери). Впрочем, сама Ким, ее младший брат Марти и примкнувшая к ним племянница Скарлетт достойно несут фамильные традиции — песни удались на редкость запоминающимися и по-хорошему «попсовыми», с цепкими мелодиями и «стадионными» припевами.

Слушайте Closer — Kim Wilde на Яндекс Музыке

Если предыдущая работа Ким, вышедший в 2018 году Here Come the Aliens получился чересчур «роковым» по звучанию, Closer вновь напоминает слушателю о самых успешных годах ее карьеры, второй половине 1980-х. Танцевальные ритмы, «волновые» синтезаторы и в качестве вишенки на торте — лидер легендарной синти-поп-группы Ultravox Мидж Юр, спевший с Ким дуэтом в треке Sorrow Replaced. В итоге редкий случай, когда ностальгия не превращается в самопародию.

The Hellacopters

Overdriver

Снова шведы, снова металлисты, снова отдыхающие от «экстрима» на основной работе. Барабанщик легендарной дет-металлической команды Entombed Нике Андерссон собрал свой «гаражный» коллектив 30 с лишним лет назад — и с тех продолжает успешно работать на обоих фронтах. Это уже девятый альбом «хеллакоптеров» — и, пожалуй, один из лучших. Стилистику группы кто-то удачно характеризовал как «The Stooges, прикинувшиеся Aerosmith». Прибавить к этому меткому определению в общем-то нечего.

Слушайте Overdriver — The Hellacopters на Яндекс Музыке

Бласт-биты, как в Entombed, здесь, понятно, без надобности, так что Андерссон терзает гитарные струны — и вполне успешно (надо заметить, что он вообще талантлив во всем, включая оформление обложек себе и коллегам, а также продюсерскую работу). В целом, конечно, никаких сюрпризов здесь нет — зато есть рвущаяся из динамиков сырая энергия и настоящий, 999-й пробы рок-н-ролл.

Rasputniki

II

Казахстанская популярная музыка у нас не особо известна — разве что сладкоголосый Димаш Кудайберген (впрочем, он давно звезда вполне международного масштаба). Однако ж есть у наших южных соседей и вполне достойные рок-коллективы, способные потягаться на равных и с россиянами, и не только с ними. Например, не без вызова назвавшиеся Rasputniki, наконец-то выпустившие второй альбом. Ждать его пришлось целых семь лет.

Слушайте II — RASPUTNIKI на Яндекс Музыке

«Короли алма-атинского гитарного андеграунда», как их не без пафоса именуют поклонники на родине, вполне оправдывают громкий титул. Квартет из «города яблок» мастерски владеет инструментами, пишет запоминающиеся песни и без особых проблем комбинирует самые разные направления — от гранжа и стоунер-рока до танцевальных ритмов и элементов фолка. При всей «международности» звучания (Rasputniki вполне органично смотрелись бы и слушались на любом большом фестивале современного рока) они удачно сохраняют свою казахстанскую идентичность, хотя и поют на русском языке.

Solus Rex

«Неизданное»

Главный, пожалуй, музыкальный сюрприз начала года — выход в «цифре» почти мифического единственного и никогда ранее не издававшегося официально ни в каком виде альбома столь же легендарной питерской группы с набоковским названием Solus Rex. Команда, собравшаяся в самом начале 1990-х в промерзшей Северной столице излета перестройки, играла удивительную, несоветскую музыку, разительно отличавшуюся от балаганно-плакатного русского рока той поры. Вокалистка с голосом на полпути от Дженис Джоплин к Элизабет Фрейзер, плотный гитарный звук в духе модных тогда в Европе The Stone Roses, ритм-секция на зависть кому угодно... Увы, эти «фирмовые» песни на английском оказались никому особо не нужны — и после нескольких лет выступлений в клубах Solus Rex тихо распались.

Слушайте Неизданное — Solus Rex на Яндекс Музыке

Сегодня их единственную студийную запись, сделанную в марте 1991 года, издал лейбл «Дистанция», специализирующийся на забытых сокровищах отечественной рок-музыки. Очень хочется надеяться, что дойдет дело и до выхода на физических носителях — эту музыку хочется «поставить на полку», причем любимую.