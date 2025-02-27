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Назван лучший район Москвы в бизнес-сегменте недвижимости

Исследование: эталонные новостройки бизнес-класса в Москве возводятся в районе Щукино
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Эталонные новостройки бизнес-класса в Москве возводятся в районе Щукино — со средней ценой за 1 кв. м и площадью лота, выяснили аналитики bnMAP.pro и девелопера Dar. С результатами исследования ознакомились «Известия» 27 февраля.

В последние годы, на фоне роста цен проекты бизнес-класса возводятся даже в спальных районах на востоке Москвы. Однако традиционными «заповедниками» бизнес-класса остаются три западных округа — ЗАО, ЮЗАО и СЗАО. По данным исследования, в настоящее время на западе Москвы возводится 61 проект бизнес-класса, в которых предлагается 9505 лотов суммарной площадью 575,1 тыс. кв. м.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройке бизнес-класса на западе Москвы в феврале 2025 года составляет 526,9 тыс. рублей. Ближе всего к средним цены на новостройки в Обручевском районе (553,1 тыс. рублей за 1 кв. м), Коньково (543,4 тыс.), Щукино (521,6 тыс.), Тропарево-Никулино (512 тыс.) и Кунцево (500,3 тыс.).

Квартиру в новостройке бизнес-класса на западе Москвы можно купить в среднем за 36,6 млн рублей. Наиболее близки к этому показателю средние бюджеты покупки квартир в Фили-Давыдково (38,3 млн рублей), Крылатском (37,5 млн), Хорошево-Мневниках (34,3 млн), Обручевском (33,9 млн), Кунцево и Щукино (по 30,7 млн рублей).

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Средняя площадь лота на западе Москвы – 79 кв. м. Самые «средние» по площади квартиры строят в Ясенево (83 кв. м), Раменках (79 кв. м), Черемушках (78 кв. м), Щукино (77 кв. м), Коньково (76 кв. м).

«Щукино — эталонный район бизнес-класса: очень зеленый, с отлично развитой транспортной и образовательной инфраструктурой, приятным социальным окружением — еще с советских времен здесь селилась научная элита страны, так как в Щукино расположен Курчатовский институт и еще несколько НИИ мирового уровня. Всем этим район и привлекает застройщиков и покупателей», — сказала коммерческий директор Dar Анна Усатова.

Помимо Щукино (СЗАО), к числу самых застраиваемых бизнес-классом районов на западе Москвы также относятся: Покровское-Стрешнево (СЗАО, 156,9 тыс. кв. м), Раменки (ЗАО, 79,6 тыс.), Хорошево-Мневники (СЗАО, 74,9 тыс.) и Можайский (ЗАО, 47,6 тыс. кв. м). В разрезе округов больше всего новостроек бизнес-класса предлагается в СЗАО — 4,5 тыс. лотов общей площадью 270,4 тыс. кв. м.

Ранее, 9 января, «Известия» ознакомились с исследованием компании «Самолет» где сообщалось об обязательных удобствах россиян при покупке квартиры. По мнению специалистов, в новом году москвичи хотят покупать квартиры с гардеробными (23%), встроенными кладовками (15%), дополнительными розетками на балконе (13%), вторым санузлом (12%), мастер-спальней (9%) и нишей под стиральную машину (8%).

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