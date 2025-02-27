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Красная армия за несколько дней уничтожила в боях около 700 немецких танков

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Фото: РИА Новости/Глеб Спиридонов
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В 14 советских городах 27 февраля 1945 года дали салют в честь взятия городов и успехов наступления Красной армии, сообщает газета «Известия».

За последние пять дней войска уничтожили в боях около 700 немецких танков.

«Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сломили сопротивление противника западнее города Хойнице (Конитц) и за четыре дня наступательных боев продвинулись вперед до 70 км. В ходе наступления войска фронта на территории Померании овладели городами Шлохау, Штегерс, Хаммерштайн, Бальденберг, Бублиц — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев, а также с боями заняли более 100 других населенных пунктов», — гласит сообщение газеты от 27 февраля 1945 года.

В Бреслау советские войска заняли 12 кварталов.

До Великой Победы оставался ровно 71 день.

Тем временем, как рассказал собственный корреспондент «Известий», в Минске организуется республиканская художественная выставка «Победа». Ее экспонаты расскажут о героической борьбе белорусского народа против немецко-фашистских захватчиков, о доблести Красной армии.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

Все статьи «Известий» времен Великой Отечественной войны можно найти в электронном архиве.

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