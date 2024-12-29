В Армении около 100 автомобилей столкнулись из-за гололеда и тумана
Около 100 транспортных средств столкнулись на автодороге Ереван – Ерасх в Армении из-за гололеда и тумана. В результате цепного ДТП один человек погиб, двое пострадали. Об этом 29 декабря сообщил местный портал Shamshyan.com.
Согласно материалу, инцидент произошел на шоссе в Араратской области около 08:00 (07:00 мск).
Личность погибшего еще не установлена.
Некоторые участники аварии самостоятельно покинули место происшествия.
Ранее, 10 декабря, сообщилось о двух цепных авариях в Турции, в результате которых один человек погиб и 51 получил ранения.