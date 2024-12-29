Лавров назвал передачу Данией второй партии F-16 Украине попыткой эскалации
Передача Данией второй партии истребителей F-16 для Украины провоцирует эскалацию конфликта вокруг Киева. Об этом 29 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Неоднократно предупреждали, что, оказывая украинским нацистам массированную военную помощь, Дания, ее покровители и союзники провоцируют эскалацию конфликта, вынуждая Россию принимать адекватные меры по обеспечению безопасности страны, в том числе военно-технического характера», — отметил Лавров в разговоре с «РИА Новости».
Он также добавил, что любые виды вооружений, которые поставляют западные страны киевскому режиму, являются законной целью для российской армии и успешно уничтожаются.
7 декабря Дания передала Киеву вторую партию истребителей F-16.
До этого, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек в мае) впервые заявил об использовании украинскими военными переданных Киеву F-16 — якобы для отражения ударов дронов и ракет. Один из истребителей вскоре потерпел крушение, его пилот погиб.
В первой половине июля Дания и Нидерланды приступили к передаче Украине истребителей F-16. О прибытии первых самолетов в страну сообщалось в конце того же месяца. По данным журнала The Economist, украинская армия получила 10 истребителей.
Эксперты неоднократно отмечали, что применение F-16 не изменит для украинских войск ситуацию на поле боя. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что эти истребители будут уничтожаться и не повлияют на динамику развития ситуации на фронте.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.