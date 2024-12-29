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Лавров пообещал дать решительный отпор НАТО на новые ракетные угрозы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил США и НАТО решительным отпором в виде военно-технических контрмер Москвы, если будет создана новая ракетная угроза для России. Об этом 29 декабря глава МИД РФ заявил в интервью «РИА Новости».

«Со своей стороны готовы к любому варианту развития событий. В случае создания новых ракетных угроз противники получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер», — сообщил Лавров.

Он также отметил, что Россия заинтересована в комплексной работе «по снижению конфликтного потенциала с акцентом на устранение первопричин фундаментальных противоречий в области безопасности». Лавров уточнил, что имеется в виду продвижение НАТО на восток, а также подчеркнул, что именно проводимая альянсом политика по расширению своих территорий стала причиной конфликта на Украине.

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Ранее, 26 декабря, Лавров рассказал о предложениях Франции наладить диалог по Украине без Киева. Дипломат отметил, что подобными предложениями Париж нарушал правило Запада о том, что никакие переговоры насчет конфликта на Украине не могут проходить без участия в них Киева.

Накануне вице-спикер Совета Федерации (СФ) Константин Косачев заявил, что решение по урегулированию украинского конфликта с высокой вероятностью будут принимать не в Киеве, а в «более высоких овальных кабинетах».

До этого, 24 декабря, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев сказал, что Трамп много говорит об урегулировании кризиса на Украине и стоит дождаться от него реальных мер по этому поводу. Кроме того, США всегда вели себя как противник РФ вне зависимости от того, кто возглавлял государство.

22 декабря Трамп рассказал, что ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы начать переговоры по урегулированию украинского конфликта. Республиканец добавил, что, будь он на месте действующего президента США Джо Байдена, он вообще не допустил бы такого кризиса.

18 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что намерения Североатлантического альянса геополитически поглотить Украину блокируют пути к долгосрочному урегулированию конфликта. По его словам, корень украинского кризиса лежит в расширении НАТО под руководством Вашингтона на постсоветское пространство.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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