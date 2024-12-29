Овечкин впервые после перелома ноги вышел на лед в официальном матче НХЛ
Российский форвард Александр Овечкин, выступающий за хоккейный клуб (ХК) «Вашингтон Кэпиталз», 28 декабря впервые после травмы ноги принял участие в официальном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который состоялся в Торонто.
«На площадке появился российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который восстановился после перелома ноги. Россиянин не играл с 19 ноября», — сообщил «Спорт-Экспресс».
Россиянин получил травму в третьем периоде матча против «Юты» 19 ноября. Хоккеист повредил колено в столкновении с форвардом команды соперника Джеком Макбэйном и был вынужден покинуть лед. Позднее агент хоккеиста Глеб Чистяков заявил, что спортсмен чувствует себя нормально, однако пропустит от четырех до шести недель из-за перелома левой малоберцовой кости.
Матч завершился победой гостей со счетом 5:2.
Накануне на сайте НХЛ сообщалось, что Овечкин может сыграть в субботу против «Торонто» впервые после травмы. В пятницу Овечкин провел первую полноценную тренировку со своей командой. До этого, 2 декабря, Овечкин возобновил тренировки на льду.