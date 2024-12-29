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Более половины россиян потратят до 10 тыс. рублей на подарки для близких и друзей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Более половины россиян готовы потратить до 10 тыс. рублей на подарки для близких и друзей. Об этом 29 декабря сообщила «Газета.Ru», ссылаясь на опрос ВТБ, в котором приняли участие 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Информируется, что почти 24% потратят на новогодние подарки от 10 до 20 тыс. рублей. При этом в Москве и Московской области планируют вложиться на сумму свыше 20 тыс. рублей (21% против 14% по России в целом). И только 4% опрошенных не планируют ничего покупать.

Отмечается, что 32% опрошенных заявили о неизменности бюджета на подарки родным и близким по сравнению с 2023 годом, 31% указали на незначительный прирост трат на новогодние подарки и только 9% заявили о значительном увеличении бюджета.

При этом 42% респондентов сообщили, что для них главное — уложиться в размер зарплаты. 35% опрошенных отметили, что тщательно заранее планируют бюджет на эти дни, в то время как 22% спонтанно тратят деньги в праздники.

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Ранее, 26 декабря, нутрициолог Артем Опальницкий дал советы по подготовке полезного стола на Новый год. По его словам, новогодний стол можно сделать менее тяжелым и калорийным, при этом добавив полезные блюда.

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