Расчет РЗСО «Град» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении
Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар пункту управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), скоплению живой силы и боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 29 декабря сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что российские военные сработали оперативно. Получив координаты, они выдвинулись из укрытия, развернули боевую машину (БМ) и произвели залп 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 15 км по целям.
Передача разведданных, контроль за выполнением боевых задач и корректировка огня осуществляются при помощи расчета БПЛА разведывательного подразделения группировки.
В Минобороны подчеркнули, что высокий профессионализм и слаженность действий расчета РЗСО «Град» позволили нанести противнику существенный урон и поддержать продвижение российских войск.
Ранее, 23 декабря, расчет РЗСО «Град» группировки войск «Центр» поразил скопление живой силы и технику ВСУ на красноармейском направлении СВО. Уточняется, что цели были поражены с расстояния более 15 км. Благодаря слаженным действиям расчета РСЗО «Град», штурмовым подразделениям группировки войск «Центр» удалось успешно провести наступательные действия.
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